Fanovi "Stranger Things" imaju teoriju o najvećoj slabosti Vekne: U jednoj sceni iz 5. sezone leži ključ

Pažnja! Tekst sadrži SPOJLERE. Pojavila se veoma uvjerljiva teorija o tome čega se Vekna zapravo boji.

Sa dolaskom prvog dijela poslednje sezone serije "Stranger Things", obožavaoci su odmah prionuli na sjeciranje svakog detalja, a čini se da su otkrili i najveću slabost glavnog negativca – Vekne.

Pojavila se veoma uvjerljiva teorija o tome čega se on zapravo boji, piše LADbible.

Gledaoci koji su pogledali nove epizode znaju da je Maks (Sadie Sink) zarobljena u sjećanjima Henrija Krila, poznatijeg kao Vekna. Dok se nalazi tamo, pokušavajući da pomogne maloj Holi Viler, otkrila je ključnu informaciju.

Pronašla je pećinu u koju se sklonila, shvativši da je to jedino mjesto u koje Henri ne želi da uđe.

Obožavaoci imaju teoriju

Naravno, obožavaoci serije "Stranger things" su brzo ponudili objašnjenje. Na društvenim mrežama povezali su ovu misterioznu pećinu sa pozorištnom predstavom sa Vest Enda, "The First Shadow", koja služi kao prethodnica serije. U predstavi je prikazano kako mladi Henri na svoj osmi rođendan ulazi u pećinu u Nevadi, nakon čega je pronađen bez sjećanja na to šta se dogodilo.

Kasnije se otkriva da je tamo prvi put došao u kontakt sa nečim iz svijeta Upside Down. Jedan obožavalac na Redditu sažeo je teoriju: "To je mjesto gdje se njegov život zauvijek promijenio i to je iskustvo koje ga je očigledno ozbiljno poremetilo. Jasno je da se boji da se vrati tamo, kako zbog traume, tako i zato što ne želi da se suoči sa nevinim djetetom kakvo je nekada bio."

Dok je bježala od njega, Maks je naišla na tu pećinu, a on se naglo zaustavio. "Nikada neću zaboraviti izraz na njegovom licu tog dana", ispričala je. "Više od uplašenog, bio je užasnut." Ova scena zbunila je mnoge jer se činilo nevjerovatnim da bi se čudovište poput Vekne ičega plašilo.

Šta su rekli autori serije?

Čini se da je teorija tačna, što su potvrdili i sami autori serije, braća Dufer. U razgovoru za Variety rekli su da je pećina iz serije i ona sa pozornice ista.

"Kad smo radili na predstavi sa Kejt Trefri, razradili smo Henrijevu pozadinsku priču", objasnio je Met Dufer. "Uvijek smo morali da pronađemo ravnotežu u smislu toga koliko ćemo toga staviti u seriju. Vidjećete, pogotovo kada dođete do poslednje epizode, da postoji više preklapanja sa predstavom."

Kreator je takođe objasnio da obožavaoci "apsolutno ne moraju" da gledaju predstavu da bi razumjeli seriju.

