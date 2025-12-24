logo
"Razvaliću ti njušku": Neviđena drama u Eliti 9, učesnica doživjela pomračenje zbog uvreda

Autor Đorđe Milošević
Sunčica je doživjela pomračenje zbog uvreda od stane Luke Vujovića.

Sunčina je doživjela pomračenje zbog uvreda od stane Luke Vujovića

Sukob Luke Vujovića i Sunčice Bajić u Eliti 9 nastavljen je i nakon izlaska Goce Džehverović iz Bijele kuće, a tenzija među njima dodatno je eskalirala i to pred svima.

Tokom žustre rasprave Luka je izvrijeđao Sunčinu, a situacija je ubrzo izmakla kontroli.

"Hoćeš da ljubiš zeku među uši, pričao mi Marko sa Banjice da si dobra", rekao je Luka.

Umalo je došlo i do fizičkog okršaja, zato je obezbjeđenje ušlo u "Elitu" i stalo između njih.

"Nemoj da me guraš, tresnuću ti šamarčinu", rekao je Luka.

"Razvaliću te za to što si mi rekao k**vo, razvaliću ti njušku", vikala je Sunčica.

Tagovi

Luka Vujović Elita 9 sunčica bajić

