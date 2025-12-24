"Razvaliću ti njušku": Neviđena drama u Eliti 9, učesnica doživjela pomračenje zbog uvreda

Sunčica je doživjela pomračenje zbog uvreda od stane Luke Vujovića.

Izvor: YouTube/Zadruga

Sukob Luke Vujovića i Sunčice Bajić u Eliti 9 nastavljen je i nakon izlaska Goce Džehverović iz Bijele kuće, a tenzija među njima dodatno je eskalirala i to pred svima.

Tokom žustre rasprave Luka je izvrijeđao Sunčinu, a situacija je ubrzo izmakla kontroli.

"Hoćeš da ljubiš zeku među uši, pričao mi Marko sa Banjice da si dobra", rekao je Luka.

Umalo je došlo i do fizičkog okršaja, zato je obezbjeđenje ušlo u "Elitu" i stalo između njih.

"Nemoj da me guraš, tresnuću ti šamarčinu", rekao je Luka.

"Razvaliću te za to što si mi rekao k**vo, razvaliću ti njušku", vikala je Sunčica.