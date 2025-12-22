Tamara Živković osvojila Montesong - "Nova zora" u Beču

Sinoć se održao Montesong, u okviru kojeg smo dobili našeg predstavnika na jubilarnom 70. Eurosongu.
,,Nova zora", čiju muziku i tekst potpisuje Boris Subotić, a aranžman Marko Drežnjak, takmičiće se sa ostalim državama naredne godine u Beču.
U žiriju je bilo pet članova. Činili su ga: Asja Džogović, predstavnici Albanije i Njemačke na ovogodišnjem Eurosongu, Vladimir Graić-Graja i predsjednica žirija Nina Žižić.
Gledaoci u Crnoj Gori su mogli da glasaju putem SMS-a i onlajn, preko preko platforme vote.rtcg.me, koja je prevashodno bila namijenjena gledaocima iz inostranstva, a svi glasovi išli su u humanitarne svrhe.
Pjesme i nastupi sinoć su oduševili Evropu, a ovo je bio redosled nastupa:
1. Lara Baltić – Rhythm boy
2. Stefan Vukotić – Nedekodirana
3. Mila Nikić – Kao varnica
4. Majda Božović – Ipak smo ljudi
5. Krstinja – Oli oli
6. Baryak – Minerva
7. Neno Murić – Ako čuješ glas
8. Lana Lopičić – Doline
9. Đurđa – Dominos
10. Dolce Hera – Casanova 91
11. Tamara Živković – Nova zora
12. Andrea Demirović – I believe
13. Tina Džankić – Shadows
14. Luka Radović – Pjevaj vilo
15. Lana i Đorđe – Temperatura.
POGLEDAJTE CIJELU EMISIJU:
Posjetimo, prošlogodišnja predstavnica Crne Gore bila je Nina Žižić sa pjesmom ,,Dobrodošli".