Bolje od svega što se sada prikazuje: 7 mini SF serija koje će vam sigurno držati pažnju

Izdvojili smo sedam naslova koji će vam zasigurno držati pažnju jer imaju kvalitetnu priču koja je "spakovana" u malo epizoda.
U današnje vrijeme se čini da su mini-serije preuzele striming platforme, s obzirom da se uglavnom izbacuju kratke sezone od šest do osam epizoda, često bez namjere da ih pretvore u dugotrajne hitove.
Ako neka i postane popularna, dobije nastavak – ali sve rjeđe se planira nešto što će trajati godinama. U teoriji, manje epizoda znači više kvaliteta, ali praksa to baš i ne potvrđuje.
Mnogo današnjih mini-serija, pa čak i onih naučnofantastičnih, teško da mogu da pariraju staroj školi sa klasičnih televizijskih mreža.
Zato smo odlučili da zavirimo u prošlost i podsjetimo se kako se to nekada radilo. Izdvojili smo sedam old-school sci-fi mini-serija koje su i dalje bolje od većine onoga što se danas prikazuje na striming servisima.
Taken
Zamislite porodičnu sagu, samo što umjesto porodičnih ručkova imate vanzemaljce, otmice i misteriozne sposobnosti. Serija prati tri porodice tokom više decenija, dok se njihove sudbine sve više upliću sa "malim sivima". Malo drama, malo SF, malo "šta se ovdje zapravo dešava" – i sve to u Spebergovom stilu.
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Ovo je najotkačenije putovanje kroz svemir koje možete da zamislite. Jedan potpuno običan lik ni kriv ni dužan završi u svemiru tik pred uništenje Zemlje, i od tog trenutka kreće haos, filozofija i humor koji se ne može objasniti – samo prihvatiti. Uz priručnik koji zna sve!
Ascension (2014)
Zamislite svemirski brod lansiran 1960-ih, na kome generacije ljudi žive u retro-futurističkom miksu – malo "Mad Men", malo NASA. Sve teče po strogo utvrđenim pravilima, dok jedan neočekivani događaj ne pokrene lavinu otkrića. Ispostavi se da njihova misija možda i nije ono što su mislili… i da je istina mnogo, mnogo čudnija.
Ultraviolet
Ovo je serija u kojoj su vampiri prikazani kao ozbiljna, moderna prijetnja – bez "šljokica", zaljubljivanja i drame. Tajna državna jedinica ih lovi koristeći tehnologiju i nauku. Sve djeluje realno, gotovo policijski, pa vampirski svijet izgleda kao nešto što bi moglo da se krije ispod radara savremenog Londona.
The Triangle (2005)
Grupa sasvim različitih ljudi dobija zadatak da razotkrije misterije Bermudskog trougla. Svaki novi trag ih vodi dublje u čudne vremenske pukotine, paralelne stvarnosti i događaje koji ruše zdrav razum. Ukratko – nikad ne znate da li će sljedeća scena biti logična ili "šta je ovo sad?“.
Battlestar Galactica (2003)
Čovječanstvo bježi kroz svemir od mašina koje je samo stvorilo – Cylona. Napetost, politika, intrige i stalno pitanje: "Ko je među nama robot?“ Serija je puna jakih momenata i preokreta, i često djeluje kao svemirska verzija političkog trilera.
The Lost Room
Jedna obična motelska soba krije niz predmeta sa apsurdno moćnim sposobnostima. Glavni junak sasvim slučajno upada u taj svijet i pokušava da razumije pravila igre, a stvari se drastično zakomplikuju kada mu kćerka nestane u toj sobi. Avantura je misteriozna, brza i potpuno nepredvidiva.
(Mondo.rs)