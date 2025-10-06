Udata Hajdi Klum poljubila drugog muškarca pred svima: Pogledajte snimak, mnogi su besni (Video)

Snimci sa TikToka prikazuju trenutak kada je dizajner položio ogroman buket žutog cveća pred njene noge i kleknuo, a potom su se poljubili.

Hajdi Klum (52) dobila je čast da prošetа modnom pistom na Nedelji mode u Parizu, i to na reviji modne kuće Vivijen Vestvud. Njen nastup izazvao je veliku pažnju, ali ovoga puta ne samo zbog mode

Naime, slavna manekenka zatvorila je reviju i predstavila poslednju kreaciju, što je prvi put u njenoj dugogodišnjoj karijeri da joj je ukazana ovakva čast u Parizu. Hajdi je nosila belo boho venčanicu sa blistavim korsetom, koju je uparila sa svetlosmeđim sandalama.

Ovaj model osmislio je austrijski dizajner Andreas Kronthaler (59), koji je do smrti svoje supruge Vivijen Vestvud pre tri godine sa njom zajedno stvarao kolekcije brenda.

Poljubac na pisti iznenadio publiku

Na samom kraju revije, Andreas se pridružio Hajdi na pisti. Snimci sa TikToka prikazuju trenutak kada je dizajner položio ogroman buket žutog cveća pred njene noge i kleknuo. Nakon što je ustao, njih dvoje su se poljubili u usta i snažno zagrlili, što je izazvalo lavinu komentara.

Da li je poljubac bio deo tematskog koncepta venčanja ili njihov uobičajen gest, ostalo je nejasno. Ipak, na društvenim mrežama taj trenutak postao je glavna tema.

"Šta kaže Tom?"

Reakcije pratilaca bile su burne. Jedan obožavalac se zapitao: "Da li je Tomu ovo u redu?" aludirajući na muža Hajdi Klum, Toma Kaulica. Druga korisnica je duhovito komentarisala: "Znači, još uvek imamo šanse kod Toma?", dok je treća kratko napisala: "Jadni Tom."