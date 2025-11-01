Hajdi Klum ponovo imala najluđi kostim za Noć Vještica: Pozirala sa suprugom na crvenom tepihu i oduševila javnost

Hajdi Klum organizovala je 24. žurku za Noć vještica.

Hajdi Klum, poznata kao prava kraljica Noći vještica, ponovo je oduševila svojom maštovitošću na tradicionalnoj žurci koju svake godine organizuje u Njujorku.

Supermodel je na događaj, održan u hotelu Hard Rock New York u centru Menhetna, stigla maskirana u mitsko grčko čudovište – Meduzu. Njen kostim uključivao je realistične zmije koje su se “migoljile” na ukrasu za glavu, očnjake i dugački zmijoliki rep.

Heidijin suprug, Tom Kaulitz, pojavio se u kostimu grčkog vojnika kojeg je Meduza pretvorila u kamen. Na crvenom tepihu, Klum je za magazin Variety istakla da je i dalje "važno baviti se živom umjetnošću", uprkos porastu generativne vještačke inteligencije.

"I dalje moraju postojati ljudi koji stvaraju trenutke sa stvarnim ljudima… za mene je to prava umjetnost", rekla je Klum.

Otkrila je i da je čak 15 umjetnika radilo na njenom kostimu Meduze, koji je bio ručno oslikan. Govoreći o svom upečatljivom, pomalo zastrašujućem izgledu, dodala je kroz osmjeh: "Ovo vrijedi samo za večeras. Samo noćas. Sve će, da tako kažem, završiti u odvodu – pod tušem."

Ove godine održana je 24. po redu tradicionalna Noć veštica koju organizuje Heidi Klum. Tokom prethodnih godina, manekenka je oduševljavala svojim kostimima – pojavila se kao Džesika Rebit, čudovište Frankenštajn, pa čak i kao šest verzija same sebe, uz pomoć pet prijatelja.

Klum se ove godine vratila u emisiju Project Runway za 21. sezonu (koja se emituje na Disneyjevom Freeformu, Disney+ i Hulu platformama), nakon što je napustila projekat 2018. godine. Prije toga, bila je domaćin i sudija u šou punih 16 sezona, počevši od njegovog debija 2004. na kanalu Bravo. U međuvremenu, zajedno sa Timom Ganom, osmislila je novi modni takmičarski program Making the Cut za Amazon Prime Video, koji je premijerno prikazan 2020. i trajao tri sezone.