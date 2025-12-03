logo
"Umirala sam i pisala pjesmu": Tea Tairović o detaljima svađe sa suprugom Ivanom, ovaj hit mu je posvetila

Autor Ana Živančević
Tea Tairović progovorila je o sukobu sa svojim suprugom Ivanom.

Tea Tairović o detaljima svađe sa suprugom Ivanom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Tea Tairović uživa ogromnu podršku i ljubav supruga Ivana Vardaja, ali je sada prvi put priznala da ni njihov odnos nije uvijek savršen. Otkrila je da se ponekad ipak posvađaju, a jednom od tih trenutaka čak je posvetila i pesmu.

Pogledajte fotografije Tee Tairović i Ivana:

Tea je otvoreno govorila o dinamici u braku, ističući da je upravo ona bila ta koja je prva nagovijestila kako će se njihov odnos završiti. Kako je istakla Tea Tairović, prvi dan je Ivanu rekla da će biti njen muž, na šta se on, kako je otkrila, nasmijao.

"Mom mužu sam rekla prvi dan da će mi biti muž. Da, evo, pitaj ga", rekla je Tea.

"Jeste, evo klima glavom", rekao je Ognjen.

"Smijao mi se prvo, mislio je da je šala, ali sam bila ozbiljna. To je bila jedna španska serija i dan-danas je španska serija. Ima jedna pjesma koju sam napisala na osnovu naše priče...To je pjesma 'Ime mi je ljubav', to je kada smo se posvađali, mislila sam da se nikada nećemo pomiriti, na dva sata smo se posvađali, umirala sam i pisala pjesmu. Dva sata, toliko mu je trebalo da se javi", rekla je Tea u emisiji Ognjena Amidžića.

