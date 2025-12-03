Danijela Dimitrovska pretukla obezbjeđenje: Otkrivamo koju ulogu je manekenka dobila u "Povratku Žikine dinastije"

Danijela Dimitrovska tumačila je lik Anđele Kaje, a na ekranu se pojavila uz Nikolu Koju.

Izvor: Youtube printscreen/Art Vista

Manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska oprobala se i u glumačkim vodama, i to u nastavku kultnog filma „Žikina dinastija“. U novom izdanju tumači lik Anđele Kaje, jedne od glavnih junakinja, a svoje skrivene talente predstavila je na velikom platnu.

Za potrebe uloge pohađala je posebne treninge borilačkih vještina, pa se u pojedinim scenama čak i fizički sukobljava i to ni manje ni više nego sa obezbjeđenjem.

Manekenka je pokazala svoju ljepotu u filmu, ali i neosporni talenat, glumeći u istom kadru sa velikim imenima kao što su Nikola Kojo, Vesna Čipčić i Slobodan Boda Ninković.

Zasijala na premijeri

Danijela Dimitrovska je zasijala na premijeri filma "Povratak Žikine dinastije" u prelijepoj prozirnoj toaleti od koje je svima zastao dah.

Pogledajte fotografije Danijele na premijeri:

Dimitrovska je dan pred premijeru na konferenciji za medije govorila o svojoj ulozi.

"Samo da budem dio ovog projekta, je pomjeranje mojih granica. Kada sam shvatila šta sve to podrazumijeva i moja uloga nijesam mogla da vjerujem. Prvo je bio plan da te neke scene odrade kaskaderi, međutim shvatili smo da ja to mogu. Ja ne igram sebe, ali je uloga slična mom početku karijere, pa sam po tome i birana za ovu ulogu, prije svega po svom stasu, a onda se poslije ispostavilo da mogu nešto i da odglumim", rekla je kroz osmijeh Dimitrovska.