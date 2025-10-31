Objavljen trejler pete sezone "Stranger things": Moćne scene opčinile gledaoce, ali svi pričaju o pjesmi (Video)

Stigao je trejler za petu sezonu Netfliksovog hita "Stranger things", a gledaoci su primijetili da im je i numera koja ga prati "veoma poznata"

Izvor: Netflix

Stigao je trejler dugoočekivane pete i posljednje sezone Netfliksovog hita "Stranger Things". Obožavaoci serije su oduševljeni moćnim i napetim scenama, ali i muzikom koja ih prati.

Riječ je bezvremenom hitu legendarne grupe Queen "Who wants to live forever", tačnije verziji koja je premijerno predstavljena u trajleru.

Pogledajte i poslušajte:

Stranger Things 5 - trejler Izvor: Netflix

Nakon duge pauze od četvrte sezone serije "Stranger things", koja je premijerno prikazana još 2022. godine, publika će biti u prilici da prvi dio pogleda već 26. novembra, drugi na sam Božić, a treći za doček Nove godine.

Izvor: Netflix

Napisao pjesmu zbog filma "Gorštak"

Pjesmu iz 1986. napisao je gitarista Brajan Mej, a izveo je Fredi Merkjuri uz pratnju Nacionalnog filharmonijskog orkestra.

Pjesma je napisana za film "Gorštak" iz iste godine, a Mej je kasnije otkrio da je nastala u jednom dahu, podstaknutama emocijama nakon gledanja filma.

Izvor: Movieclips Trailers

"Film je o čovjeku koji je besmrtan i nevoljno prihvata tu činjenicu. Rečeno mu je da se ne zaljubi, ali on se, naravno zaljubi. Djevojka vremenom ostari, umre mu u naručju i to je u meni izazvalo buru emocija. Nosio sam se s mnogim tragedijama, smrću oca, braka... odmah sam u glavu čuo 'who wants to live forever" i bila je gotova u autu dok sam išao kući".

Queen - Who wants to live forever Izvor: YouTube/Queen Official

