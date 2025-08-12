logo
Štene je zaspalo tokom večere i medeniji snimak ne postoji: Umorilo se od jela, pa zahrkalo u činiji punoj mlijeka

Autor Jelena Sitarica
Znate ono kada vam se toliko spava da ne možete oči da držite otvorene? Upravo se to desilo jednom štenetu koje nije moglo ni večeru da završi koliko se umorilo. Ruku na srce, nije lako juriti cijeli dan za braćom i sestrama i uvježbavati lajanje i režanje

Štene je zaspalo tokom večere i medeniji snimak ne postoji: Umorilo se od jela, pa zahrkalo u činiji punoj mlijeka Izvor: instagram/esperantogoldens

Jedan psić postao je preko noći zvijezda interneta nakon što su ga vlasnici usnimili tokom dremke, ali ne bilo koje! Siroti psić se toliko izmorio tokom dana, da nije izdržao ni večeru da pojede, već je zaspao tu, u činiji.

Koliko je utonuo u dubok san svjedoči i to što ga nije probudilo "laptanje" jednog od braće i sestara koji je nastavio da jede svoju večeru. 

Pogledajte neodoljivi snimak:

Mališan je čak i zahrkao, a video je za kratko vrijeme postao viralan na mrežama uz pregršt komentara:

"Beba pijana od mlijeka mi je istopila srce", "Dobrodošlo na svijet milo stvorenje, nadam se da nikada nećeš osjetiti bol", "Bože, ovo je najmedeniji snimak ikada", "Istopilo mi se srce", "Život je pretežak, treba mi dremka da odmorim od jela dok jedem", pisali su ljudi, i zaista, da li ste skoro vidjeli išta slađe?

Tagovi

pas štene snimak

