"Dajte mi rečenicu kojom sam uvrijedila crnogorski narod": Jovana Jeremić zapjenila u Jutarnjem

Izvor: Pink

Voditeljka Jutarnjeg programa televizije Pink Jovana Jereić, od juče je zabranjena u Crnoj Gori. Kao razlog ove odluje naveden je kontroverzni govor iznijet u programu što je izazvalo burne reakcije javnosti, ali i iznenadilo samu Jeremićku.

Ona se ovim povodom oglasila juče za domaće medije, ali i jutros u Jutarnjem programu.

"Koji je tačan razlog? Sve je tako uopšteno u saopštenju da nema jasnog razloga crnogorskog REM-a zašto sam zabranjena", pričala je Jovana Jeremić u Jutarnjem, a potom, čitajući saopštenje u kojem se navodi da je zabrana izrečena zbog "spornog govora", tražila sledeće:

"Dajte rečenicu kojom je uvrijeđen crnogorski narod! Pošaljite da mi da ima, da znam zašto sam zabranjena. Kada me sutra Željko Mitrović bude pitao što si zabranjena, da znam šta da mu kažem", rekla je Jovana i širila ruke u neverici:

Crnogorski Savijet Agencije za audiovizuelne medijske usluge saopštio odluku o obustavi emitovanja njenog jutarnjeg programa "Novo jutro – Jutro s dušom“.

- Mjera se izriče na period od šest mjeseci zbog kršenja člana 7, stav 1 Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, kojim je propisano da sadržaj programa mora poštovati dostojanstvo ljudskog bića i osnovna prava drugih. Analizom emitovanog sadržaja u posmatranom periodu, Savijet Agencije utvrdio je da sporni govor nije bio usmjeren isključivo ka jednoj grupi, već prema više nacionalnih i etničkih zajednica, sa dominantnim i najoštrijim usjmerenjem ka pripadnicima crnogorske nacije, ali i prema hrvatskoj manjini, hrvatskim građanima i građanima Republike Turske - saopštila je Agencija.

Navodi se i da je tokom postupka Agencija uputila dva obavještenja Regulatornom telu za elektronske medije Republike Srbije, omogućavajući regulatoru zemlje porijekla da u okviru svoje nadležnosti preduzme mere u vezi sa spornim sadržajem koji se emituje sa njene teritorije. Na sednici održanoj 11. februara 2026. godine, Savijet Agencije konstatovao je da se, i nakon upućenih obaveštenja, sporni sadržaj nastavio emitovati u okviru programa TV Pink, pa je, radi zaštite javnog interesa i prava drugih, doneta odluka o ograničavanju reemitovanja predmetnih programa.

Jovana Jeremić razgovarala je sa privatnim detektivom Bracom Zdravkovićem o navodnim uzrocima u tragediji koja se u avgustu dogodila na Cetinju.

Voditeljka je tada najavila to gostovanje kao ono u kojem će biti izneta "pravi razlog masakra", koji su navodno saznali od komšija sa Cetinja, a u emsiji je iznela niz spekulacija o motivima ubice koji je usmrtio deset i ranio šest osoba, nakon čega je i sam ubijen, a ovim je prekršena Konvencija o prekograničnoj televiziji, u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja dostojanstva ljudskog bića i osnovnih prava drugih.

"Savijet je zaključio da emiter u ovom prilogu nedvosmisleno potvrđuje nameru da, na senzacionalistički i provokativan način, privuče pažnju gledalaca, bezrazložno ugrožavajući dostojanstvo i privatnost žrtava i članova njihovih porodica", saopšteno je nakon sednice. U odluci koju je Sijavet doneo kako bi zaštitio javni interes Crne Gore, a koju je prenosi Radio Slobodna Evropa, piše da je zaključeno da "postoji kontinuitet spornog izražavanja, te da je opravdano i proporcionalno da se, u cilju njegovog suzbijanja i sankcionisanja, ograniči reemitovanje jutarnjeg progarama u okviru TV programa ‘Pink’, ‘Pink plus’ i ‘Pink M’ iz Srbije."





