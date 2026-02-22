Iskusni crnogorski planinar pao je juče prilikom uspona na Hajlu i još nije pronađen.

Iskusni crnogorski planinar pao je juče prilikom uspona na Hajlu. "Vijestima" je iz Uprave policije nezvanično rečeno da je ekipa hrvatskih planinara, sa kojima je juče bio na usponu, u rožajskoj stanici policije, gdje daju izjavu.

Potraga za crnogorskim planinarom Čazimom Fetahovićem maločas je obustavljena, zbog loših vremenskih uslova i guste magle, saznaju "Vijesti".

"Vijestima" je iz Uprave policije nezvanično rečeno da je ekipa hrvatskih planinara, sa kojima je Fetahović juče bio na usponu, u rožajskoj stanici policije, gdje daju izjavu.

Prema informacijama "Vijesti", Fetahović se kretao planinarskom stazom kada je, nadomak vršne kote, propao kroz snježni nanos - strehu formiranu usljed jakog vjetra i nagomilavanja snijega iznad strme padine.

Prema saznanjima sa terena, još dvoje planinara iz iste grupe umalo je propalo kroz snijeg na istom potezu, ali su uspjeli da se zadrže zahvaljujući cepinima. Njih je potom ostatak ekipe izvukao na bezbjedan dio staze.

U akciji potrage učestvuju pripadnici Gorske službe spasavanja iz Mitrovice, više crnogorskih planinara iz nekoliko klubova, kao i Granična policija Crne Gore.

Prema informacijama sa terena, u akciju nijesu uključeni pripadnici Gorske službe spasavanja Crne Gore.

Iz GSS Crne Gore "Vijestima" je rečeno da je njihovim kolegama sa Kosova bilo bliže da dođu, jer vremenski nisu dozvoljavali podizanje helikoptera, ali da su u kontaktu sa spasiocima na terenu.

U akciji učestvuju i pripadnici Gorske službe spasavanja Rožaje, rožajski vatrogasci, a o događaju je obaviješteno tužilaštvo.

Potraga za Fetahovićem od sinoć se odvijala u izuzetno zahtjevnim uslovima, uz velike snježne nanose i maglu.