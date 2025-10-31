logo
Drugo veče 37. Blanc Montenegro Fashion Week-a zatvoreno uz raskoš Tempus Fashion Day revije

Drugo veče 37. Blanc Montenegro Fashion Week-a zatvoreno uz raskoš Tempus Fashion Day revije

Autor Teodora Orlandić
0

U sklopu druge večeri 37. Blanc Fashion Week Montenegro, pod nazivom TEMPUS FASHION DAY – Verde Event Day and Wedding, publika je uživala u raskošnim kreacijama i inspirativnim modnim pričama koje su obilježile ovaj glamurozni događaj.

Drugo veče 37. Blanc Montenegro Fashion Week-a zatvoreno uz raskoš Tempus Fashion Day revije Izvor: MONDO/Balša Janković

Svečano zatvaranje večeri upriličeno je u prepoznatljivom ambijentu Verde Event Centra, gdje su domaći i regionalni dizajneri predstavili svoje najnovije kolekcije. Publika je imala priliku da uživa u različitim modnim izrazima, od elegantnih haljina do modernih kreacija koje spajaju tradiciju i savremeni dizajn. 

Na pisti su se predstavili:
Bojana Čelebić, Montana Montenegro Fashion Brand, TO BE by sestre Tahirović, Zvijezdice by Valentina Mitrović, Ana Ivković – Anu Handmade, Global Kids Talent – Top 3 Models & Vedrana Milanović – Atelier Luccino, UDG Fashion Design Students i Maria Rosaria Venditto.

Veče je proteklo u znaku mode, kreativnosti i sjajne atmosfere, a dio modne čarolije donosimo vam kroz ekskluzivne kadrove sa događaja.

Blanc Montenegro Fashion Week
Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Balša Janković

