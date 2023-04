SVEČANO OTVARANJE SOMERSBY MONTENEGRO FASHION WEEK-A! (VIDEO)

Modna komora Crne Gore organizuje 33. izdanje Crnogorske nedjelje mode koja će trajati od 3. do 6. Aprila.

Svečano otvaranje održano je u The Capital Plazi.

Dizajneri,modni brendovi i radnje koji su se predstavili na gala otvaranju su:

Marina Banović,Sanja Bobar,Andrea i Kristina ''House of Anki'',To Be Happaning by Fahreta i Amela Tahirović,Sleen Exclusiv,Lela,Eden Atelier, Nada Pavlović,Lidija Burić,Ivana Murišić,Milena Vujačić,Nataša Pejović,Tatjana Raskopina,Senka Tujković,Tijana Medenica,Amnesia i Nina's.

Prenosimo vam najzanimljivije detalje.

