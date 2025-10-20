37. Blanc Fashion Week Montenegro – Modom protiv kancera dojke

Modna komora Crne Gore organizuje 37. izdanje Blanc Fashion Week Montenegro, koje će se održati od 28. oktobra do 1. novembra 2025. godine na prestižnim lokacijama Verde Event & Wedding i The Capital Plaza u Podgorici.

Izvor: MFW

Ovogodišnja kampanja nosi snažnu društveno odgovornu poruku – „Modom protiv kancera dojke“, čime crnogorska nedjelja mode daje svoj doprinos globalnoj kampanji Ružičasti oktobar, posvećenoj prevenciji, ranom otkrivanju i podršci ženama koje se bore sa ovom bolešću.

PROGRAM 37. BLANC FASHION WEEK MONTENEGRO



28. oktobar 20:30h – POLIKLINIKA NATAL FASHION DAY Verde Event & Wedding (Otvaranje crnogorske nedjelje mode)

Crnogorsku nedjelju mode svečano će otvoriti čuveni italijanski modni brend Replay, uz nastupe i kolekcije renomiranih i mladih kreatora:

Replay

Lidija Burić gost Nina Petković

Natalia Urbanova NURBAN

Atelier Radojka Tepovac

Anđela Popović NYENO

Kinder Kids Modeling

UDG Fashion Design Students

UMS Beneton

TIAN by Tijana Marović

30. oktobar 20:30h – TEMPUS FASHION DAY Verde Event & Wedding

Bojana Čelebić

Montana Montenegro fashion brand

TO BE by sestre Tahirović

Zvijezdice by Valentina Mitrović

Ana ivković-Anu Handmade

Global Kids Talent -Top 3 Models & Vedrana Milanovic-Atelier Luccino

UDG Fashion Design Students

Maria Rosaria Venditto

1.novembar 19:30h – The Capital Plaza – Humanitarna večer i svečano zatvaranje..

Crnogorsku nedjelju mode svečano će zatvoriti poznati regionalni dizajner Bata Spasojević, koji će svojim autorskim potpisom zaokružiti modnu sedmicu posvećenu stilu, ljepoti i humanosti.

Specijalno svečano zatvaranje biće obilježeno Humanitarnom revijom, u okviru koje će crnogorske dizajnerke predstaviti posebne kreacije inspirisane likom i djelom Đorđa Armanija. Nakon modne revije, uz podršku NVO “Diši”, pistom će prošetati deset onkoloških pacijentkinja, simbolizujući snagu, dostojanstvo i zajedništvo.

Ove godine, Blanc Fashion Week Montenegro ima i izražen humanitarni karakter – biće postavljena donatorska kutija za prikupljanje sredstava namijenjenih ženama oboljelim od karcinoma dojke.

Crnogorske dizajnerke doniraće po jednu haljinu, dok će likovna umjetnica Rijana Ubović pokloniti svoju sliku, a prihod od prodaje ići će u humanitarne svrhe.

Poseban dio večeri biće promocija knjige Suzane Jovićević, koja u svom djelu opisuje desetogodišnju borbu i pobjedu nad karcinomom dojke, nudeći inspiraciju svim ženama koje se suočavaju s ovom bolešću.

Specijalna gošća iz BiH biće Danijela Ostojić, jedna od najpoznatijih regionalnih psihološkinja, koja će se obratiti prisutnim damama i uputiti snažnu poruku podrške i ohrabrenja.

Ovogodišnje izdanje Blanc Fashion Week Montenegro potvrđuje da moda nije samo izraz stila, već i platforma koja inspiriše, povezuje i daje podršku, dok humanost i kreativnost zajedno stvaraju najljepšu modnu priču godine.

Reklamnu fotografiju potpisuje Aleksandar Jaredić, a zaštitno lice kampanje je Lara Malović. Za šminku je zadužen tim Farmacy Azra Abdić Krnić, frizure potpisuje Sophy Beauty Line, outfit Natalija Nurbanova (brand Nurban), a obuću Minja Shoes.

Oficijalni frizerski tim i ove godine predvodi Zoran Vukčević uz podršku Srednje stručne škole “Spasoje Raspopović”, dok će frizure u The Capital Plaza potpisivati Sophy Beauty Line.

Reklamni spot i najavni video režirao je jedan od najpoznatijih crnogorskih fotografa i reditelja – Petar Kasalica.Stayling Sanja Bobar-Montana.

Make up Farmasi Azra Abdič Krnić,frizura Sophy Beauty line.