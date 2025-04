5 najboljih HBO serija svih vremena: Imaju gotovo savršene ocjene na IMDb-u, i morate ih odgledati makar jednom

Ovi "all-time" favoriti idealan su izbor za vikend bindžovanje

Izvor: printscreen/youtube/HBO, printscreen/Youtube/JPB, printscreen/Youtube/HBO UK

Iako se danas najveći deo pažnje HBO-a usmjerava ka striming platformi Max, ova produkcijska kuća ima iza sebe više od četrdeset godina stvaranja televizijskog sadržaja vrhunskog kvaliteta.

Kroz decenije, HBO je stekao status jednog od najuticajnijih imena u svijetu televizije, posebno kada su u pitanju dramske i humoristične serije koje su oblikovale modernu TV istoriju.

Na tom tragu, portal Collider sastavio je listu pet najboljih HBO serija svih vremena, rangiranih prema korisničkim ocjenama na IMDb-u.

Na donjoj polovini liste našli su se kultni naslovi poput Oz, Rim, Dva metra pod zemljom, Bez oduševljavanja, molim i Pravi detektiv, dok pet najcjenjenijih serija otkrivamo u nastavku.

5. "Game of Thrones" (2011 – 2019.)

GAME OF THRONES Izvor: YouTube

Rang na IMDb Top 250: 13 (9,2 od 10)

"Game of Thrones" je epska fantazijska serija zasnovana na serijalu romana "Pjesma leda i vatre" autora Georgea R. R. Martina, u produkciji HBO-a. Radnja se odvija u izmišljenim svjetovima Vesterosa i Esosa, i prati borbu za moć između različitih plemićkih porodica, uz nadolazeću pretnju u obliku drevnih nadnaravnih sila – Bijelih hodača.

Iako je u osnovi fantazija, serija je poznata po realističnom, brutalnom i nepredvidivom pristupu, gdje niko nije siguran, ni glavni likovi. Osim političkih intriga, bitaka i zmajeva, serija se bavi temama moći, časti, izdaje, identiteta i preživljavanja.

Serija ima dinamičan tempo koji varira po sezonama - prvih četiri, pet sezona su pažljivo građene, sa dubokim karakterima, intrigama i postepenim razvojem.

Izvor: YouTube/GameOfThrones

Poslednje 2 sezone su znatno brže i spektakularnije, ali manje suptilne, sa ubrzanim razvojem zapleta.

"Game of Thrones" je fantazija za one koji obično ne vole fantaziju. Umjesto bajkovite magije, dobijaš spletke, krv, moralne dileme i borbu za vlast. Do pete–šeste sezone, mnogi je smatraju najvećom serijom svih vremena, ali kraj je ostavio podijeljene utiske. Uprkos tome, zbog uspjeha serije odobrena su i dva spin-ofa: "Kuća zmaja" i serija "Vitez Sedam kraljevstava", koja tek treba da se prikaže.

4. "The Sopranos" (1999 – 2007)

The Sopranos Izvor: YouTube

Rang na IMDb Top 250: 9 (9,2 od 10)

"The Sopranos" je američka serija koju je kreirao David Chase, a smatra se prekretnicom u televizijskoj istoriji. Radnja prati Tonija Soprana, mafijaškog bosa iz Nju Džerzija koji pokušava da balansira porodični život sa ulogom vođe italijansko-američkog kriminalnog sindikata.

Ono što izdvaja ovu seriju jeste što Toni ide na psihoterapiju, jer pati od napada panike, i kroz te seanse upoznajemo njegov unutrašnji svijet – njegov strah, teskobe, traume i osjećaj odgovornosti. Serija je jednako porodična drama, mafijaški ep i psihološka studija.

"The Sopranos" ukupno je imala šest sezona i 86 epizoda, a osvojila je 21 nagradu od ukupno 112 nominacija u različitim kategorijama.

3. "The Wire" (2002 – 2008)

The Wire Izvor: YouTube

Rang na IMDb Top 250: 6 (9.3 od 10)

Serija Žica smatra se jednom od najboljih serija svih vremena, a hvaljena je zbog načina na koji se s godinama razvijala i širila tematski opseg.

"The Wire" je kultna američka serija koju je kreirao David Sajmon, bivši novinar The Baltimore Sun-a. Radnja se odvija u Baltimoru, i kroz pet sezona prikazuje različite aspekte urbanog života – policiju, dilere droge, škole, sindikate, politiku i medije.

U fokusu prve sezone je sukob između baltimorske policije i narko-klana Barksdale, ali kako sezona odmiče, vidimo da je glavni "negativac" zapravo sistem – neefikasan, korumpiran, ravnodušan. Serija ne idealizuje nikoga – i policajci, i dileri, i političari prikazani su slojevito, ljudski, s vrlinama i manama.

2. "Chernobyl" (2019)

Chernobyl Izvor: YouTube

Rang na IMDb Top 250: 5 (9,3 od 10)

"Chernobyl" je mini-serija u produkciji HBO-a i Sky-a, koja dramatizuje nuklearnu katastrofu u Černobilju 1986. godine u tadašnjem Sovjetskom Savezu. Serija se ne bavi samo samom eksplozijom reaktora, već i reakcijom vlasti, zataškavanjem istine, posledicama po obične ljude, naučnike i one koji su morali da čiste nered – tzv. "likvidatore".

Glavni fokus je na Valeriju Legasovu (Jared Harris), sovjetskom nuklearnom fizičaru, koji pokušava da otkrije istinu o katastrofi, dok se istovremeno bori protiv birokratskog sistema, propagande i pokušaja zataškavanja. Tu su i Boris Ščerbina (Stellan Skarsgård), političar koji se s vremenom menja, i fiktivni lik Uljana Homjuk (Emily Watson), koja simbolizuje sve naučnike koji su doprinosili istraživanju katastrofe.

Serija ima spor, ali napet tempo. Nema mnogo fizičke akcije, ali je psihološka i emotivna tenzija stalno prisutna. Mračna atmosfera, teški dijalozi i osjećaj opasnosti drže gledaoce prikovane. Svaka scena djeluje „teška“, ali nije dosadna – više je kao triler nego kao dokumentarac.

1. "Band of Brothers" (2001)

Band of Brothers, trejler Izvor: YouTube

Rang na IMDb Top 250: 4 (9,4 od 10)

Band of Brothers je američka mini-serija iz 2001. godine, zasnovana na istoimenoj knjizi Stephena Ambrosea. Produkciju potpisuju Steven Spielberg i Tom Hanks, a serija prati istinitu priču o Easy četi, dijelu 506. padobranske pješadije 101. vazdušno-desantne divizije američke vojske, tokom Drugog svjetskog rata.

Radnja obuhvata njihovu obuku u SAD-u, desant na Normandiju (Dan D), bitku kod Bastonja, oslobađanje koncentracionog logora i konačno osvajanje Hitlerovog „Orlovog gnijezda“ u Berchtesgadenu. Fokus je na bratstvu, psihološkim posledicama rata, hrabrosti i gubicima, iako se radnja povremeno usmerava na pojedinačne vojnike.

Serija koja je osvojila brojne nagrade poput Emija i Zlatnog Globusa, ima umjeren tempo – nije "nabijena akcijom" od početka do kraja, već se smjenjuju intenzivne ratne scene i tiši, emotivniji momenti. Prva epizoda je sporija, jer prikazuje obuku i postavljanje likova, ali ubrzo kreće prava dinamika.