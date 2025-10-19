logo
Čuveni Srbin osvojio 1.500.000 u Poteri i dobio ovacije: Tragači mu se poklonili, a onda se obratio njima

Autor Đorđe Milošević
0

Vladimir Krnač je dobro poznat kvizoman i već dve decenije je prisutan na televiziji.

Čuveni Srbin osvojio 1.500.000 u Poteri i dobio ovacije Izvor: RTS / Printscreen

Publika u Srbiji odavno je zavolela Vladimira Krnača gledajući njegove maestralne nastupe u više od 20 godina dugoj kvizaškoj karijeri. Da je legenda srpskih kvizova Vladimir je još jednom dokazao u Superpoteri pobedivši svo četvoro Tragača i osvojivši 1 500 000 dinara.

Moglo bi se reći da su i sami Tragači predvideli ovakav ishod, budući da su tokom predstavljanja pljuštali komplimenti i pohvale na račun Vladimirovog znanja, pa je tako Žarko rekao:

"Postoji samo nekoliko stvari koje su 100 odsto sigurne na ovom svetu. To su: smrt, plaćanje poreza, Milan Bukvić baca loše fore i Vladimir Krnač dominira u televizijskim kvizovima“.

Nakon osvojenih 100 000 u prvoj rundi, Krnač se opredelio za borbu protiv svih Tragača, kako je i obećao u svojoj prijavi za učešće u kvizu. Ostavivši Tragače iza sebe sa dvocifrenom razlikom, čini se bez mnogo muke, Vladimir je osvojio 1 500 000. Svoj nastup iskoristio je i kako bi se javno zahvalio zaposlenima u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici.

Izvor: Printscreen/TvPrva

"Bez njihove pomoći ja danas verovatno ne bih stajao ovde. Obećao sam im", rekao je Vladimir.

On, međutim, nije jedini koji je u najnovijoj epizodi kviza odneo pobedu. Na "tronu" mu se pridružila i Marija Mazur, Ukrajinka koja živi u Novom Sadu već dvanaest godina.

Marija je u borbi protiv tri Tragača bila "jača" i kući odnela 300 000 dinara, a nakon pobede se pokajala što se nije opredelila za najtežu i najvredniju opciju pa rekla: „Hajde sve ispočetka, na višu sumu!“

Branimir Arsić i Ilija Dragić, iako fenomenalnog znanja i zavidne hrabrosti, ovog puta nisu uspeli da se izbore sa Tragačima.

