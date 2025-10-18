Kad ti niko ne kaže da glumiš u blokbasteru: Hit priča slavnog glumca usijala mreže, isplivala kultna scena

Legendarni glumac ispričao da mu niko nije rekao da glumi u filmu "Betmen" s Kristijanom Bejlom.

Glumac Lijam Nison koji je zaludio svijet ulogom u filmu “Taken” u jednom intervjuu je otkrio neverovatan podatak - nije znao da glumi u blokbasteru "Betmen: Uspon Mračnog viteza".

Lijam Nison je od svog agenta dobio tekst koji je trebalo da nauči, a sve što je znao je da je u pitanju film Kristofera Nolana.Kada se pojavio na setu pitao je Nolana da mu kaže nešto o filmu, o ulozi… ko je čovjek koji priča sa Kristijanom Bejlom, a reditelj mu je rekao "radije ne bih".

Dobio je instrukcije da kaže tekst i da ode.

To je i uradio:

Liam Neeson says he “didn’t know” he was in The Dark Knight Rises.



He says Nolan was so secretive. He filmed for two hours with Bale tied to a chair and still had no idea.



“I asked Nolan, what am I doing? He goes, ‘Just walk, say the lines, walk back”pic.twitter.com/c08XzuopdS — Emir Han (@RealEmirHan)October 16, 2025

Kasnije, tek kada je pozvan na premijeru, shvatio je da je igrao u filmu Betmen.

