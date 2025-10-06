SPREMITE SE ZA BINDŽ: STIGLA JE “CRNA SVADBA 2”

Jedno od najuspješnijih domaćih televizijskih ostvarenja, donose nam TS Media i produkcijska kuća Firefly, a novo poglavlje otkriva još dublje tajne i opasnosti koje vrebaju iz sjenke.

Izvor: Firefly

Za sve poklonike misterije i trilera, početak jeseni donio je pravo iznenađenje - na svim platformama Telekoma Srbija dostupna je kompletna druga sezona serije „Crna svadba“.

Prvu sezonu smo, između ostalog, dugo pamtili i po čuvenom terminu „katabaza“, koji se odomaćio u svakodnevnom govoru, a da li nas slična vrsta nepredvidivih obrta očekuje i u novoj sezoni, otkrio nam je reditelj serije Nemanja Ćipranić.

Izvor: Firefly

„Nakon uspjeha prve sezone, željeli smo da podignemo ljestvicu, kako ne bismo razočarali gledaoce, i mislim da smo u tome uspjeli. Snimanje je bilo izuzetno teško, što zbog zahtjeva koji su bili veoma ambiciozni, ali i zbog okolnosti u kojima je snimana. Nisam siguran da su neke stvari koje imamo sada u novoj sezoni ’Crne svadbe’, viđene do sada u našoj serijskoj produkciji. Kompleksna priča koja prati više linija koje se spajaju u jednu, donosi mnoge odgovore na otvorena pitanja iz prve sezone, ali i otvara neke nove teme. Borba između dobra i zla je sada ogoljena i odvija se svakodnevno svuda oko nas. Druga sezona ’Crne svadbe’ je svakako najveći izazov u mojoj dosadašnjoj karijeri“, zaključio je Ćipranić.

Upravo zato će „Crna svadba 2“ biti serija koju nećete željeti da pauzirate, jer će vas novih 10 epizoda uvući u mračni svijet kultova, unutrašnjih borbi i vječitog sukoba svijetla i tame, što je savršen razlog da rezervišete veče za bindžovanje.

Izvor: Firefly

Režiju druge sezone potpisuje Nemanja Ćipranić, autor scenarija je Aleksandar Radivojević, dok glumačku postavu čine Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović i mnogi drugi.