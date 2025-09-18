"Vidi ovu očajnu kravu": Posle priče o Bekamovoj švaleraciji, na Netfliks stiže istina o Viktoriji Bekam (Video)

Objavljen trejler dokumentarca o Viktoriji Bekam koji će biti emitovan na Netfliksu

Izvor: Netflix

Bivša pjevačica grupe Spice Girls, a sada modna dizajnerka Viktorija Bekam, zvijezda je novog Netfliksovog dokumentarca.

Nakon projekta njenog muža "Bekam" u kojoj je bračni par progovorio o aferi sa Rebekom Los, stiže ""Viktorija Bekam", dokumentarac koji će biti objavljen na Netfliksu 9. oktobra.

Danas je objavljen prvi trejler u kojem se pojavljuju i Viktorijini slavni prijatelji, kreator Tom Ford i glumica Eva Longorija, a počinje snimkom same pjevačice:

"Ljudi su mislili da sam očajna krava koja se nikada ne smije. Ali smijem se! Nemojte da se šokirate"

Dok se prikazuju isječci iz vremena kada je bila članica Spice Girls, insistira na tome da "nikada nije zaboravila odakle je došla", i otkriva da je od detinjstva očajnički željela da je ljudi vole.

Izvor: Netflix

Trejler se takođe dotiče njene tranzicije iz pop zvijezde u modnu dizajnerku, a dizajner Tom Ford priznaje da je mnogi nisu shvatali ozbiljno.

Zvijezda serije Očajne domaćice, Eva Longorija, zatim otkriva:

"Svi su je upozoravali: 'Nećeš biti prihvaćena".

Pogledajte:

Viktorija Bekam serija na Netfliksu Izvor: Netflix

Dokumentarac će detaljno prikazati izazove sa Viktorijinim modnim brendom koji nosi njeno ime, pri čemu se Viktorija prisjeća kako je njen posao bio milionima u minusu, dok Dejvid priznaje da ga je taj dug zabrinuo.

Ipak, Viktorija ističe da joj je porodica prioritet, jednostavno rekavši: "Želim da moja djeca i Dejvid budu ponosni na mene".

Izvor: Netflix

Trejler se završava emotivnim trenutkom kada Dejvid tješi svoju suprugu: "Mogla bi da napraviš tost sendvič sa sirom i šunkom i mi bismo bili ponosni na tebe", nakon čega Viktorija odgovara:

"Budimo iskreni, ne umijem baš dobro da napravim ni običan sendvič sa sirom".