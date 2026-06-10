Oni kažu da sve navode o nezakonitom postupanju treba da ispitaju nadležni, kojima te sumnje treba prijaviti.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Transparentan izbor Savjeta Radio-televizije Crne Gore (RTCG) ostaje ključni prioritet za ispunjavanje evropskih mjerila u vladavini prava, poručuju iz Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, prenosi TV Vijesti.

Oni kažu da sve navode o nezakonitom postupanju treba da ispitaju nadležni, kojima te sumnje treba prijaviti.

Do ovoga dolazi nakon što je Administrativni odbor juče predložio četiri kandidata za Savjet Javnog servisa, a za medijske i građanske organizacije najspornija je kandidatura Veselina Drljevića – aktuelnog predsjednika Savjeta.

Pojedini kandidati za članstvo u tom tijelu i medijske organizacije već sjutra će podnijeti krivične prijave tužilaštvu.

Delegacija EU u Crnoj Gori, potvrdila je za TV Vijesti da je primila pismo više medijskih i građanskih udruženja koja upozoravaju na potencijalne nezakonitosti pri predlaganju aktuelnog predsjednika Savjeta RTCG, Veselina Drljevića, za novi mandat. Pozivaju ih da sve sumnje prijave nadležnim organima.

“Delegacija nastavlja da prati primjenu medijskog zakonodavstva, uključujući Zakon o RTCG-u, u okviru svog redovnog monitoringa slobode medija i vladavine prava, u skladu sa svojim mandatom. U tom kontekstu, svi navodi o nezakonitom postupanju treba da budu upućeni nadležnim nacionalnim organima odgovornim za obezbjeđivanje poštovanja nacionalnog zakonodavstva”, kazali su iz Delegacije EU.

Administrativni odbor predložio je Drljevića i Amara Škrijelja uprkos brojnim upozorenjima da su ih podržale organizacije koje ne ispunjavaju zakonske uslove ili koriste pečate neaktivnih udruženja. Krivičnu prijavu tužilaštvu sada, osim kandidatkinje Olivere Nikolić, koja nije dobila podršku parlamentarne većine, najavljuju i iz Media centra.

“To nažalost nije bilo dovoljno da se skrene pažnja poslanicima većine da dodatno provjere dokumentaciju i da u samoj fazi postupka odagnaju sve sumnje koje postoje u civilnom sektoru i u javnosti. To su motivi da mi sjutra podnesemo prijavu protiv svih onih lica koja smatramo odgovornim za novonastalu situaciju”, rekao je Goran Đurović iz Media centra.

Drljević je inače prvostepeno osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu zbog nezakonitog imenovanja generalnog direktora RTCG Borisa Raonića, a među organizacijama koje su ga podržale je i In4S, crnogorski portal kojeg je nedavno kupio srpski portal Alo, blizak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Amara Škrijelja je podržalo više organizacija koje se bave afirmacijom manjinskih i kulturnih prava Srba i Bošnjaka, što je dio članova Administrativnog odbora iskoristio juče da ga nazove “pomiriteljem”.

Sa druge strane, kandidati koji su ostali bez podrške većine poručuju da je izbor politički dirigovan.

“Ukoliko ne radite po diktatu političkih moćnika, zna se šta slijedi. Dobro znam kako ti pritisci mogu biti prikriveni, suptilni, ali i brutalno direktni. Cilj je kontrola Javnog servisa po svaku cijenu”, rekao je Vladan Mićunović, kandidat za Savjet RTCG.

Iz Demokratske partije socijalista (DPS) poručuju da je proces kompromitovan jer su eliminisani dokazani profesionalci – Mićunović i Nikolić. Iako direktno ne odgovaraju hoće li u plenumu podržati predložene kandidate, ističu da bi predlaganje kandidata za Savjet RTCG bez opozicije moglo ugroziti potencijalni dijalog o ustavnim promjenama jer je to pitanje dio platforme koju je opozicija ponudila većini.

“Evropska unija započela je medijaciju u razgovorima između vlasti i opozicije. Pretpostavljam da će se ti razgovori nastaviti. A ako vi rušite tu platformu rješavanjem jednog od tih pitanja mimo parlamentarne opozicije, onda se, da kažem, ugrožava i prostor za dalji razgovor”, kazao je Andrija Nikolić, poslanik DPS-a.

Dok će sporni predlozi epilog očigledno dobiti na sudu, iz Delegacije EU zaključuju da transparentan izbor Savjeta RTCG ostaje ključni prioritet za ispunjavanje evropskih mjerila u vladavini prava. Koliko je transparentan bio do sada možda ukazuje i kritika kandidata koji nijesu prošli – da im nije omogućen uvid u dokumentaciju njihovih protivkandidata, koju osporavaju i oni i više medijskih i građanskih udruženja.