Nije se ni pozdravio kad je odlazio iz Granda? Đorđe David žestoko o Bosancu nakon prelaska u Pinkove zvezde

Đorđe David o odlasku Dragana Stojkovića Bosanca iz muzičkog takmičenja Zvezde Granda

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Đorđe David prokomentarisao je odluku Dragana Stojkovića Bosanca da napusti takmičenje ''Zvezde Granda'' u kojem je prethodnih godina bio u ulozi stručnog žirija.

Nedavno je potpisao ugovor za novi projekat, a Đorđe David kolegi zamjera samo jednu stvar.

"Svako ima pravo na svoju sreću, na svoje odlučivanje i rasuđivanje. Ako je Bosanac tako riješio, želim mu sve najbolje u novoj ekipi. Smatram da je kvalitetan za tu vrstu priče. Zamijeram mu to što nije ispao džek kao Marija, pa da je to jasno obnarodovao, da se pozdravio sa svakim članom žirija, da se izljubio, ipak smo mnogo vremena proveli zajedno. Mislim da bi to bilo fer i korektno. Jedino je to stvar koja mi smeta", naveo je Đorđe David kojeg je odluka kolege i te kako iznenadila.

"Iskreno me je iznenadila ta odluka. Koliko ga poznajem uvijek je bio korektan, ovo sada je ispalo bez bilo kakve najave. Ipak, on je neko ko je od strane produkcije bio uvažavan", dodao je roker.

Nakon potpisivanja novog ugovora Bosanac je izjavio da je u ''Zvezdama Granda'' bio samo zbog Saše Popovića i da je sada kada njega više nema vrijeme da napusti projekat, zbog čega ga Đorđe smatra neiskrenim.

"Čim ima potrebu da se pravda, onda to već samo govori o sebi. Postoji varijanta ''Smatram da mi je dobro da promijenim sredinu'', ''Smatram da je tamo veća lova'' ili ''Želim da upoznam novu ekipu'', to je sve mnogo normalnije opravdanje nego da kaže ''Pošto sad Popovića nema, ja sad mogu da idem''. Baš zato što Popovića nema smatram da sam dužan i odgovoran i da sam moralno vezan za ovu priču. I kad njega nema, ostajem lojalan toj priči i jedino ako se produkcija meni bude zahvalila na saradnji ću otići. Nikakav novac i nikakva nova ekipa neće uticati na to da promijenim sjedište", zaključio je David za Informer.

(Informer, MONDO)