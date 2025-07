Kako je nastala najtužnija pjesma 20. vijeka? Opisani užasi s kojima se borio, a potom je pronađen mrtav u liftu

Pjesma "The Show Must Go On" grupe Queen često se smatra jednom od najemotivnijih numera 20. vijeka, a nastala je kao dirljiva priča o poslednjim danima života legendarnog Fredija Merkjurija.

"The Show Must Go On" nije samo jedan od najvećih hitova grupe Queen, već i pjesma koja je obilježila čitavu jednu eru. Iako su je mnogi izvodili, njen najdublji trag ostao je vezan za neponovljivog Fredija Merkjurija.

Pjesma je objavljena 1991. na albumu Innuendo, a iza nje stoji potresna priča. Iako mnogi vjeruju da je Merkjuri sam napisao ovu oproštajnu numeru, istina je nešto drugačija – glavni autor bio je gitarista Brajan Mej, koji upravo 19. jula proslavlja svoj 78. rođendan. On je pjesmu stvorio kao omaž Fredijevoj borbi sa bolešću, njegovoj nevjerovatnoj snazi i odlučnosti da stane pred publiku do samog kraja.

Pjesma koju je otpjevao kada niko nije vjerovao da može

Kao što je danas već mnogima poznato, Merkjuri je bolovao od side, iako se to tada nije zvanično znalo. Sredinom 1991. već je bio toliko bolestan da je jedva hodao, pa je Mej bio zabrinut da li će on biti i fizički sposoban da otpjeva tako zahtjevnu pjesmu. Zato je demo verzije otpjevao upravo Mej iako je morao da koristi falset na pojedinim, previsokim, dionicama.

Međutim, na iznenađenje svih članova grupe, kada je došlo vrijeme snimanja, Fredi je došao u studio, popio malo votke, ustao, rekao: "Ima da je jebe*o otpjevam, dušo!", i otpjevao je cjielu pjesmu bez greške iz prvog pokušaja.

"Krenuo je i rasturio, potpuno je pokidao taj vokal", prisjetio se kasnije Mej.

Nakon toga, Fredi Merkjuri već je bio preslab da bi snimio spot, pa za njega nije rađen novi materijal, već je sačinjen kolaž od spotova grupe načinjenih između 1981. i 1991. godine.

Tekst pun aluzija

Pjesma govori o životu na sceni uopšteno, o tome da se svi lični problemi moraju ostaviti pozadi kada se nastupa, a tekst je pun aluzija i metafora.

Na kraju, tekst govori o odlučnosti i želji za životom: "I have to find the will to carry on with the show" ("Moram da nađem volje da nastavim šou“). Džim Haton, Merkjurijev partner u poslednjih šest godina njegovog života jednom je izjavio da postoji stih koji najbolje opisuje Fredijeve poslednje dane života.

"Po mom mišljenju, stih koji je najviše autobiografski je: 'My make-up may be flaking but my smile still stays on' ('Možda mi je šminka razmazana, ali osmjeh mi ne silazi s lica').

Bilo je upravo tako.

Bez obzira koliko je Frediju bilo loše, on nikada nije gunđao niti tražio bilo kakvo saosjećanje. Ta bitka je bila samo njegova i ničija više, i on je uvijek pokazivao hrabro lice, uprkos sve goroj situaciji", izjavio je Džim u intervjuu 1994. godine.

Umro prije nego što ju je izveo na bini

Nažalost, Fredi Merkjuri nije uspio da pjesmu nijednom izvede na nastupu. Preminuo je 24. novembra 1991. nedugo po objavljivanju albuma. I danas važi za jednog od najboljih pjevača koji su ikada živjeli.

Bio sa muškarcima ali volio Meri

Međutim, pored njegovog velikog talenta, sjećamo se i njegove ljubavne priče sa Meri Ostin - koja je bila i ostala ljubav njegovog živita uprkos brojnim ljubavnicima koji su prodefilovali kroz Fredijev život.

Fredi Merkjuri upoznao je Meri Ostin kada je imao 24, a ona 19 godina. U to vrijeme niko od njih nije mogao ni da zamisli šta će im doneti budućnost, a kamo li da će se njihova ljubavna priča pretvoriti u jednu od najpoznatijih na svijetu.

"Svi moji ljubavnici pitali su me zašto ne mogu zamijeniti Meri u mom srcu, ali to je jednostavno bilo nemoguće. Jedina prijateljica koju imam u životu je Meri i ne želim nikog drugog osim nje. Ona mi je supruga i to što mi imamo za mene je pravi brak", jednom je prilikom rekao legendarni muzičar.

Ostavio joj polovinu bogatstva

Kada je Fredi 1991. godine preminuo od posledica side, Ostin je bila uz njega kao i većinu njegovog života. Upravo njoj je ostavio polovinu svog bogatstva procijenjenog na 75 miliona dolara, kao i kuću sa 28 soba u Londonu u kojoj ona i danas živi. Meri danas živi mirnim životom daleko od svjetala reflektora pod kojima je bila u vrijeme njegove najveće popularnosti.

"On je bio potpuno drugačiji od svih ljudi koje poznajem. Bio je vrlo samouvjeren, a ja nisam bila ni malo. Srasli smo zajedno i tako smo ostali do kraja njegovog života", rekla je Ostin 2000. godine u jednom intervjuu.

Kada je grupa "Queen" objavila debitantski album 1973. godine, Fredi i Meri su se preselili u veći stan gdje ju je muzičar zaprosio.

"Kada sam imala 23 godine dobila sam od njega ogromni poklon za rođendan. Unutra je bila druga kutija, pa druga i tako dalje. U najmanjoj kutiji bio je vjerenički prsten", ispričala je Meri dosta godina kasnije. Nije joj bilo jasno šta se događa pa je pitala muzičara na koji prst da stavi taj prsten, a on je pitao hoće li se udati za njega. Odmah je pristala.

Narednih godina popularnost grupe "Queen" vrtoglavo je rasla, a Fredi je svojoj supruzi posvetio brojne pjesme, među kojima je najpoznatija "Love of my life" ("Ljubav mog života").

Meri sumnjala da je gej

Bend, ali i sam Fredi iz dana u dan su imali sve više fanova, a pjevač se sve više prepuštao raskalašenom životu. Njegova supruga je sumnjala da je da je gej, što je kasnije i sam Fredi priznao, ali nakon raskida ostali su najbolji prijatelji.

Kod kuće im nije išlo tako dobro. Nakon šest godina veze više nisu razgovarali o braku i Meri je zaključila da nešto ne valja. Merkjuri je čitavo vrijeme tvrdio da samo umišlja i da je sve u redu. Prvo je mislila da ima aferu s drugom ženom, ali 1976. godine on je odlučio da joj sve prizna.

"Nikada neću zaboraviti taj trenutak", rekla je Meri. Rekao joj je da je biseksualac, ali ona je smatrala da je gej. Brzo nakon toga se odselila u stan blizu njegove kuće i tada je završila njihova fizička veza, ali povezani su bili do kraja. Odlazila je sa grupom "Queen" na turneje te su ostali najbolji prijatelji.

Meri je kasnije upoznala slikara Pirsa Kamerona s kojim je dobila dva sina, a Fredi je njenom starijem sinu bio kum. Nikada se nije udala za njega, a kasnije, nakon pet godina veza s preduzetnikom Nikom Holfordom se završila. Ostin nikada nije odsustvovala iz Fredijevog života.

Kada je Fredie preminuo, Meri je rekla kako je izgubila osobu s kojom dijeli vječnu ljubav.

"Bila je uz njega prije svega i nakon svega", rekao je biograf grupe Kvin jednom prilikom. Podržavala ga je u odluci za liječenjem, a sve do samo nekoliko dana prije smrti njegova bolest bila je tajna. Obećala mu je na samome početku da niko neće saznati kako ima sidu dok on to ne bude želio.

Tijelo muzičara našli su u liftu samo nedelju dana od koncerta za koji niko nije slutio da mu je poslednji.

