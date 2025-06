"Ovo je ipak previše": Gledaoci u neverici zbog +18 scene, Netfliks izbacio trejler za seriju i izazvao haos

Eksplicitna serija "Too Much", koja stiže na Netfliks u julu izazvala je veliku pažnju, a trejler je tek objavljen

Izvor: Netflix

Nova romantična serija "Too Much" još nije ni stigla na Netfliks, a već je izazvala brojne reakcije, i to zbog jedne neočekivano eksplicitne scene iz najavnog trejlera koji je nedavno objavljen na Jutjubu.

Trejler je šokirao gledaoce scenom u kojoj lik Feliksa, kog tumači Vil Šarp (Will Sharpe), pljune u usta svojoj partnerki Džesiki (Jessica), koju igra Megan Stolter (Megan Stalter), dok zajedno leže u krevetu.

Mnogi su priznali da ih je ta scena potpuno izbacila iz takta, a na Jutjubu su se nizali komentari.

"Pa ovo je ipak previše", "Šta ste navalili sa promovisanjem pljuvanja tokom odnosa", "Krene jedan i odmah za njim i ostali", bili su samo neki od komentara.

Izvor: Netflix

Iako je ta scena izazvala najviše pažnje, neki gledaoci su je branili, podsećajući na prethodne radove rediteljke Lene Danam (Lena Dunham).

"Ako vas ovo šokira, očigledno nikada niste gledali njene serije", "Kao gej muškarcu, ova scena mi je totalno bezveze. Ne razumem zašto se ljudi čude", napisao je jedan korisnik.

Radnja serije

Serija Too Much prati tridesetogodišnju Džesiku, radoholičarku iz Njujorka koja se, nakon bolnog raskida, seli u London u potrazi za novim početkom. Tamo upoznaje Feliksa, muzičara sa kojim započinje neočekivanu, burnu i emocionalno izazovnu romansu.

TOO MUCH | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Pored glavnih glumaca, u seriji se pojavljuju i Stiven Fraj (Stephen Fry), Endru Skot (Andrew Scott), Ričard I. Grant (Richard E. Grant), Kit Harington, Rita Ora, Džesika Alba (Jessica Alba), Rea Perlman (Rhea Perlman), Dženifer Sonders (Jennifer Saunders), Emili Ratajkovski (Emily Ratajkowski), Advoa Aboa (Adwoa Aboah) i sama rediteljka Lena Danam.

Seriju su producirali tvorci kultnih filmova poput Love Actually i Notting Hill, a na projektu osim Lene, radi i njen suprug Luis Felber (Luis Felber), britansko-peruanski muzičar s kojim se venčala 2021. godine. Too Much je njihov zajednički kreativni projekat koji, iako sadrži ozbiljne i provokativne trenutke, kako Lena kaže, "nudi pola sata bekstva iz stvarnosti u svet koji je stvaran, ali nežniji od onog u kojem živimo“.

Too Much stiže na Netfliks 10. jula.