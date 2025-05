Nova sci-fi serija na Netfliksu oduševila svijet, stiže i druga sezona: Ima savršene ocjene, ali postoji problem

Prva sezona serije "The Eternaut" naišla je na izuzetno pozitivne kritike – ima sjajnih 93% odobravanja na sajtu Rotten Tomatoes.

Netflix je 30. avgusta premijerno prikazao argentinsku naučnofantastičnu seriju preživljavanja "The Eternaut". Serija je zasnovana na grafičkom romanu nagrađenom Eisnerovom nagradom, "The Eternaut", koji su stvarali scenarista Ektor G. Oesterheld i ilustrator Fransisko Solano Lopes, a koji je izlazio od 1957. do 1959. godine.