DA LI ZNATE ŠTA JE SINDROM SREĆNE DEVOJKE? Viralan trend prati 75 miliona ljudi - psihoterapeut savetuje ŠTA JE BITNO

Da li ste čuli za sindrom "srećne devojke"?

Da li ste ikada čuli za sindrom "srećne devojke"? Naime, radi se o verovanju u nešto dok to ne postane stvarnost. Na viralan način, trend je na društvenim mrežama izazvao i simpatije ali i neogodovanje, i prikupio pritom gotovo 75 miliona pregleda.

"Sindrom 'srećne devojke' na neki način kombinuje zakona privlačenja’ i nekoliko različitih psiholoških pristupa, poput kognitivne bihevioralne terapije, pozitivne psihologije, prakse zahvalnosti i dnevnih afirmacija", objašnjava psihoterapeutkinja Sadaf Sidiki i nastavlja:

"Kao psihoterapeut, podržavam sve gore navedene psihološke pristupe jer se temelje na dokazima i lično sam posmatrao njihov uticaj na svoje klijente u privatnoj praksi", objašnjava Sidiki. Takođe, dr Andrea Mejn Devit veruje da je samopouzdanje ključno kada se bavite ovom vrstom prakse, prenosi 24sata.hr. Postavlja se pitanje koliko zapravo ovaj sidnrom deluje?

Prvo, prema mišljenjima stručnjaka, ne možete da želite nešto da postoji bez da ste uložili trud. Devit ističe da morate da radite za ono što želite i to da "zaradite". S druge strane, dr Sidiki veruje da, kako bi sindrom stvarno funkcionisao, morate da zauzmete realan pristup.

"Jedna od opasnosti ovog ‘sindroma’ je to što je ukorenjen u ideji da su misli i pretpostavke osobe ono što stvara njihovu stvarnost, a to je problematično jer pretpostavke mogu omogućiti mozgu da stvara lažne narative", kaže ona. Kao ljudi, svi imamo određene misli koje nas ponekad navode da stvari vidimo onako kako želimo, umesto onakvima kakve one stvarno jesu, dodaje Sidiki. Zato je važno da negujemo pozitivne i realne misli, da radimo na sebi i radimo ono što nas ispunjuje i čini srećnim.