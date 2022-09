OTAC UČESNICE ZADRUGE U VEZI SA KUMOM?! Kažu da je on imućni ZLATAR, a ona bivša supruga poznatog pjevača

Učesnica Zaduge 6 Cveta Žarković, poznatija kao Super Cveta privukla je veliku pažnju javnosti po samo ulasku u rijaliti, a sada je jedan detalj iz njenog privatnog života sve iznenadio.

Super Cveta je prije skoro šest godina ostala bez majke koja je preminula, a njen otac, beogradski zlatar Lazar Žarković, nakon nekoliko mjeseci započeo je navodno zajednički život s bivšom suprugom svog kuma Ramba Amadeusa. Cvetina maćeha je Karin Pušić, koja je nekada bila u braku s popularnim muzičarem. Izvori blisku porodici učesnice Zadruge ispričali su da je Lazar imućni zlatara i otkrili su detalje života Cvetinog oca i njegove partnerke.

"Lazar i Karin žive zajedno skoro pet godina. Kada je Cvetina majka preminula, on je posle nekoliko mjeseci doveo Karin u njegov stan. Njih dvoje su se poznavali dugo prije nego što su ušli u vezu, i to preko njenog bivšeg muža Ramba Amadeusa. Muzičar i Lazar bili su dugogodišnji prijatelji, a kasnije i kumovi", rekao je izvor za Kurir i objasnio kako je Lazar uplovio u vezu sa svojom nekadašnjom kumom.

"Rambo i Karin su se razilazili i mirili. Koliko ja znam, ona njega nije varala s Lazarom, razvela se prije sadašnje veze. Njih dvoje imaju slična interesovanja, to su znali i dok je Karin bila u braku. Kada su u Srbiji, žive u njegovom stanu u centru Beograda, u blizini Slavije, a često provode vrijeme i u Belgiji. On je poznati beogradski zlatar i poprilično je imućan, često putuju, a zajednička strast im je vožnja motorima", objasnio je on.

Ovim povodom oglasio se i Cvetin drug Đorđe koji je objasnio kako je njegova prijateljica podnijela smrt majke i useljenje druge žene u njihov porodični dom:

"Ne bih puno komentarisao takve stvari jer je to ipak njen privatni život. Cveta je bila veoma vezana za majku, jako je loše podnijela njenu smrt i mislim da se nije skroz oporavila od toga. Ona i Karin imaju korektan odnos, ali Cveta ne živi s njima. Nakon smrti majke bila je u inostranstvu, a kada bi dolazila u Beograd, bude kod njih nekoliko dana i onda iznajmi stan. Iskren da budem, Lazara i Karin jedva da poznajem i ne znam da vam kažem ništa o njihovoj vezi", rekao je Đorđe.

