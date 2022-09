LEPŠE MI JE S JOGURTOM NA KLUPI NEGO S MILIONIMA U RUCI! Adam u suzama, MOLI da izađe iz Zadruge - Uroš ima šizofreniju!

Adam se žalio na Uroša Ćertića i sa spakovanim koferima molio da izađe iz Zadruge.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Adam Labunski i Uroš Ćertić ušli su u sukob na samom početku Zadruge, a pevač iz Makedonije sada se pred kamerama požalio na probleme s kaskaderom. U jednom trenutku je spakovao svoje stvari i s koferima krenuo na kapiju u želji da izađe iz rijalitija, ali se preselio u pab kod Kristijana Golubovića, koji je na njegovoj strani u Zadruzi.

"Meni je Uroš pobacao stvari u smeće i ja zbog toga nosim stvari sa sobom. On meni preti od samog starta. Molio sam ga da se smiri da spustimo tenziju. Ja sam juče pevao i on je meni počupao kosu zbog toga. Ja ne mogu više da budem s njim pod istim krovom. Ljudi su previše pokvareni, ne mogu da budem ovde. Nisam se snašao ovde. Mislim da njemu smetam, jer sam drugačiji, on ima šizofreniju. Ne znam koji mu je cilj i šta mu je plan, ali to nije normalno", žalio se Adam na Ćertića, kojeg je fizički napao Golubović zbog čega je kažnjen tromesečnim honorarom.

"Ne mogu ovaj pritisak da izdržim. Želim da olakšam i sebi i njima. Molim vas, oprostite mi, ja sam pobožan. Vi ste meni jako pomogli, ja sam dobar čovek i dobar muzičar, ne mogu ja sam sa ovim ljudima, ne mogu ja sa njima", kroz suze je pričao Adam.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Moja majka je imala udar pre nego što sam ja ušao ovde, i ja se borim jako, ali ne mogu. Plašim se da ne završim u toj rupi gde će ona biti sahranjena ako se nastavi ovako. Vi ste mene zvali ovde tri puta i dali mi satisfakcije, ali ja ne mogu! Molim vas da me pustite. Ja pomažem ljudima koji su stariji, ja sam stao da branim Lepog Miću kada su ga napali, ali ja to ne mogu. On je mene smirivao, jer se ja ne pronalazim s ovim ljudima. Plašim se za svoje zdravlje, izgubio samm mnogo toga. Mnogo mi je lepše s jogurtom na klupi, nego s milionima u ruci. Ja ne mogu tako", plakao je Adam.