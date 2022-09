POSLE SKANDALOZNOG SNIMKA IZ PARFIMERIJE, KRISTINA PRIZNALA: Kristijan me je učio da kradem - "Snimićemo video"

Trudna verenica Kristijana Golubovića otkrila i šta je jednom prilikom uradio sa upaljačem

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Kristina Spalević, bivša zadrugarka i buduća supruga Kristijana Golubovića otkrila je da ju je on pre ulaska u šestu sezonu rijalitija Zadruga učio da krade po prodavnicama.Samo dan pošto je podržala verenika jer je pretukao Uroša Ćertića, Kristina je šokirala:

"Ispod časti je da neko kaže da je on uhvaćen u krađi, jer je njega nemoguće uhvatiti. Zna se šta je čovek, on je profesionalac. Mi smo nakon toga pozvani u policiju na razgovor, strašno. Jednom prilikom smo bili u jednoj radnji da kupimo cigarilose i pitao me je koji upaljač želim, čovek ga je gledao sve vreme, ja sam se zacrvenela i samo je nešto uradio rukom, ja sam propala kroz zemlju, nije mi bilo dobro i kada smo izašli ja mu rekla: 'Šta bi ovo, Kristijane?'", rekla je Spalevićeva, pa dodala:

"Posle kada samo stigli kući, dva sata mi je držao predavanja i učio me, a kada izađe, snimićemo video, kao kratak kurs".

U maju prošle godine Kristijan Golubović je bio optužen za krađu parfema. Na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kom se navodno vidi kako Kristijan Golubović uzima parfem s police jedne prodavnice i stavlja ga u kesu.

Golubović se ubrzo oglasio i demantovao ove navode, nakon čega je objavljen i snimak iz drugog ugla na kojem se vidi da parfem sa police ne stavlja u kesu, već u korpu.