Takođe, mole se građani da se uzdrže od korišćenja dronova, posebno u područjima zahvaćenim požarom, te da omoguće prolaz svim vozilima pod rotacijom – vatrogasnim, cisternama Čistoće, Deponije, Vodovoda, Bemaxa, kao i vozilima policije, vojske i komunalne policije.

Izvor: Vlada Crne Gore

Nadležne službe uputile su hitan apel kupačima da odmah napuste rijeke Zetu, Moraču i Cijevnu kako bi helikopteri mogli bezbjedno uzimati vodu za gašenje požara.

Građani se upozoravaju da, čim čuju zvuk helikoptera, da odmah izađu iz vode.

Takođe, mole se građani da se uzdrže od korišćenja dronova, posebno u područjima zahvaćenim požarom, te da omoguće prolaz svim vozilima pod rotacijom – vatrogasnim, cisternama Čistoće, Deponije, Vodovoda, Bemaxa, kao i vozilima policije, vojske i komunalne policije.