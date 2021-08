JA SAMO ZARAĐUJEM PLATU, A ŽENA JE TROŠI: Kristinu nazivaju sponzorušom, njen muž to vidi drugačije! (VIDEO)

Muž zarađuje, žena je domaćica koja kontroliše celu njegovu platu - evo šta on o tome kaže!

Izvor: TikTok/Screenshot/seonglife

Nekada su žene bile domaćice, a muškarci su bili ti koji su izdržavali porodicu. Danas su se stvari mnogo promenile, pa je ljudima čudno kada žena ne radi, a još ako pritom kaže da ima punu kontrolu nad novcem koji njen muž zarađuje... pa, onda mora da je sponzoruša!

Danijel Seong, čovek kojeg na TikToku prati više od milion ljudi šokirao je mnoge kada je ispričao na koji način funkcionišu on i njegova žena, koja nije zaposlena.

"Mi smo tradicionalni na mnogo načina, ali kada su neke stvari u pitanju, nismo. Ja zarađujem novac, ali onog trenutka kada legne na račun, nemam više ništa sa tim. Ona plaća bukvalno svaki račun – ne dajem joj nikakva odobrenja. Ona upravlja svime", kaže Danijel u videu.

Njegova supruga Kristina može da kupuje šta got želi, ni za šta ne mora da traži dozvolu i proverava šta on mislio o tome, jer joj on u potpunosti veruje.

"On ima pun pristup svim računima", dodaje ona, komentarišući da njen muž "verovatno nema pojma koliki su im računi".

Pogledajte 00:56 Žena kontroliše muževe pare Žena kontroliše muževe pare Izvor: Tiktok/printscreen/seonglife Izvor: Tiktok/printscreen/seonglife

I dok Kristinu mnogi nazivaju sponzorušom u komentarima, neki ističu kako im se posebno dopalo ono što je Danijel rekao na početku videa:

"Sviđa mi se kako si rekao ’ona ne radi van kuće’, čime pokazuješ da vrednuješ to što ona radi po kući, da je to jednako važno", jedan je od komentara na ovu temu.

Danijel, otac petoro dece, inače za svoju suprugu kaže da ona ima više obaveza od njega – "oko naše porodice ima dosta posla".

Ali, kao što smo rekli, mnogi su stava da čim žena ne radi i troše suprugove pare, pa ni Kristina nije bila pošteđena takvih komentara, zbog čega je muž morao da odgovori na te "grube i bezobrazne optužbe".

Naime, on je poručio da su se upoznali kada su imali 23 i 24 godine, kada nisu imali ništa, te da je njegova supruga bila uz njega i kada je imao novca i kada ga nije bilo.

"U jednom trenutku je čak prodala i svoj verenički prsten da bi prehranila porodicu. Voleo bi da svaki muškarac nađe životnu partnerku kakvu ja imam".

