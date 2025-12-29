U Podgorici nas danas očekuje sunčano vrijeme, sa jutarnjom temperaturom oko 0°C i najvišom dnevnom temperaturom do 12°C.

Izvor: MONDO

Danas nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz mogućnost magle ili niske oblačnosti ujutru na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren, ponegdje pojačan ujutru, uglavnom sjevernih pravaca. Temperature će se kretati od jutarnjih -9°C do 6°C do dnevnih 3°C do 15°C.

U Podgorici nas danas očekuje sunčano vrijeme, sa jutarnjom temperaturom oko 0°C i najvišom dnevnom temperaturom do 12°C.