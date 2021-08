MATEMATIČKA JEDNAČINA OTKRIVA DA LI ĆETE OSTATI U BRAKU: Zvuči ludo, ali ključ je u tome kako se osećate!

Stručnjaci osmislili jednačinu koja otkriva da li ćete ostati u braku!

Izvor: Srdjan Randjelovic/Shutterstock.com

Činjenica je da se svi parovi svađaju, bilo da je to zbog toga da li je partner zaboravio da spusti dasku na WC šolji ili ste vi zaboravili da kupite nešto u prodavnici... Svađe su sastavni deo zajedničkog života, ali naučnik Džon Gotman i matematičar Džejms Marej na osnovu vaših svađa mogu da kažu da li ćete kao par opstati ili ne.

Gotman, koji se inače bavi istraživanjima iz oblasti psihologije i matematičar Marej su snimali parove koji su već dugo u vezi kako se svađaju. Ideja je bila da obrate pažnju na sve što se dešava tokom svađe, od pulsa, preko krvnog pritiska do facijalnih ekspresija.

U fokusu nije bio samo fizički aspekt svađe, već i to da li par koristi humor, koliko su otvoreni jedno prema drugom, da li su pretenciozni, agresivni u svađi...

Dekodirali su sve što se dešava tokom svađe, tako da na osnovu toga mogu da predvide da li će se par razvesti. Glavna stvar je u tome kako se svađate i šta govorite u svađi, a evo kako izgleda njihova jednačina.

Wt+1= w + RwWt+ IHM (Ht)

Deluje zbunjujuće, ali zaista nije.

Wt+1 podrazumeva pozitivnost ili negativnost sledećeg komentara od strane partnerke u svađi. Malo w, odnosno w iza znaka jednakosti odražava uopšteno ženino raspoloženje, dok RwWt označava ženino raspoloženje u prisustvu muža.

Nakon toga, imamo IHM, što označava uticaj muža, dok (Ht) na kraju jednačine podrazumeva poslednji mužev potez u svađi.

Nije lako prebaciti misli i osećanja u brojeve, pa su zato ova dvojica naučnika osmislili sistem kodiranja za sve izrečeno tokom svađe. Na primer, odbrambeni stav dobija negativnu oznaku, dok ljubaznost i humor imaju pozitivnu.

Svaka reakcija tokom svađe ima određeni broj poena, pa tako radost donosi plus četiri poena, humor plus četiri, zainteresovanost plus dva, prezir će vam odneti minus četiri poena, a gađenje minus tri.

Njihov sistem kodiranja i jednačina funkcionišu zajedno, a matematičarka Hani Fraj ističe da sve zavisi od poslednjeg dela jednačine, tj. od muževog uticaja i reakcije.

Kada se pozitivne i negativne reakcije uočene u svađi uporede, prikažu se u grafikonu, a ukoliko dosegnu određen prag, to znači da bi braku mogao da dođe kraj.

Ono što je interesantno je da je grafikon pokazao da su parovi sa veoma niskim pragom negativnosti zapravo bili najmanje uspešni, što je još jedan dokaz da je povremena rasprava u stvari dobra za vezu.

Parovi koji su bili najuspešniji su oni koji su razgovarali odmah, čim bi uočili neki problem.