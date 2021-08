MOJ MUŽ PO CEO DAN IGRA IGRICE I NE RADI NIŠTA U KUĆI: Smislila sam kako da mu "platim", ali on je POBESNEO!

Žena smislila hit način kako da "plati" mužu da bi obavljao kućne poslove, ali njemu se nije dopalo, naprotiv!

Izvor: Elnur/Shutterstock.com

Mnoge žene muku muče sa partnerima koji kod kuće ne žele ni prstom da mrdnu, pa tako one obavljaju sve kućne poslove. U istoj situaciji našla se jedna žena, kojoj se smučilo da muž po ceo dan igra igrice, pa je smislila hit ideju kako da ga navede da učestvuje u kućnim obavezama.

Devojka (27) je na Redditu napisala da ga je svog muža upoznala kada je bio student, a kasnije je napustio fakultet da bi pronašao posao. Kasnije se opet vratio studiranju, a po završetku studija je odlučio da radi od kuće. Žena kaže da joj to na početku nije smetalo, ali je počelo da je nervira što po kući gotovo ništa ne radi, već po ceo dan sedi i igra igrice.

"Pokušala sam sa njim da razgovaram o podeli kućnih poslova, ali stalno tvrdi da je zaboravio da nešto uradi. Kad mu predložim da napišemo obaveze na frižider, kaže da mu je to ponižavajuće, ali mu je u redu stalno da bude onlajn, bez obzira što ja plaćam sve račune", požalila se devojka.

Jedna od ideja je bila da mu isključi Internet dok ne obavi sve kućne poslove, ali kaže da je od toga odustala jer ne želi da ga tretira kao dete.

"Onda sam se setila da bi bilo dobro da mu kućne poslove 'platim' u satima igranja igrica".

Ona je mužu iznela svoj plan, ali on je prilično pobesneo, rekavši da je to još veće poniženje od pisanja obaveza na frižider i da je užasno što joj je to uopšte palo na pamet.

"Mislite li i vi da sam grozna? ", pitala je ona na Redditu, gde se većina složila da nema ništa loše u njenom predlogu.

Međutim, drugi je upozoravaju da je njen brak osuđen na propast, ako već mora da mu "plaća" da nešto obavi.

"Ako morate da se služite metodama koje se koriste na deci da bi vaš suprug nešto obavio, brak je već osuđen na propast", poručila joj je jedna korisnica, dok su je drugi pitali šta će joj uopšte takav muž – "ništa ne radi, ne čisti i ljuti se na svaki predlog".