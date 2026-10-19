Kajli Džener debitovala je na reviji Victoria’s Secret u grudnjaku vrijednom 50 miliona dolara, ukrašenom sa više od 4.400 prirodnih dijamanata.

Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kajli Džener prvi put je prošetala pistom revije "Victoria’s Secret", a njen debi obilježio je komad donjeg veša kakav se rijetko viđa čak i na najluksuznijim modnim događajima. Rijaliti zvijezda pojavila se u čuvenom "Fantasy Bra" grudnjaku, čija se vrijednost procjenjuje na nevjerovatnih 50 milion dolara, odnosno oko 44.5 miliona evra. Ovaj komad, nastao u saradnji modne kuće Victoria’s Secret i juvelirske kompanije Jacob & Co., ujedno je najvrijedniji "Fantasy Bra" koji je ikada napravljen.

Grudnjak je osmišljen za reviju Victoria’s Secret 2026. godine, a njegov povratak označava nastavak tradicije koja je godinama predstavljala jedan od najiščekivanijih trenutaka čuvenih modnih spektakala. Nakon što je Elsa Hosk 2018. godine nosila prethodno izdanje ovog luksuznog komada, "Fantasy Bra" se vraća na pistu u potpuno drugačijem obliku.

Grudnjak od 50 miliona dolara nema ni gram tkanine

Ono što ovaj komad čini posebnim jeste činjenica da nije napravljen od klasičnih materijala koji se koriste za donji veš. Umjesto tkanine, čipke ili satena, dizajneri su se odlučili za konstrukciju izrađenu od plemenitih metala i dragog kamenja, koja je osmišljena tako da prati pokrete tela poput tradicionalnog grudnjaka.

Vidi opis Kajli Džener zasjenila svijet u grudnjaku od 50 miliona $: Nema ni gram tkanine, već 4.400 dijamanata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Iza ovog neobičnog dizajna stoji Džejkob Arabo, osnivač kompanije Jacob & Co. Inspiraciju je pronašao u sopstvenoj kolekciji luksuznog nakita Rare Touch, a cilj je bio da se spoje visoka juvelirska umjetnost i modni komad koji je decenijama predstavljao simbol raskoši na revijama Victoria's Secret. Za izradu je bilo potrebno više od 1.000 sati rada, a na projektu je učestvovalo 15 majstora. Konstrukcija se sastoji od 3.218 pojedinačno dizajniranih elemenata, pažljivo osmišljenih kako bi se prilagođavali telu i omogućili kretanje.

U središtu grudnjaka nalazi se prirodni žuti dijamant od 75,54 karata, poznat kao "Fancy Vivid Yellow", koji je okružen hiljadama drugih dijamanata.

Više od 4.400 dijamanata i ukupno 1.373 karata

Prema podacima koje je objavio Jacob & Co., u izradi je upotrebljeno 4.410 prirodnih dijamanata. Centralni žuti dijamant predstavlja glavni ukras, dok preostali kamenčići, različitih oblika i rezova, stvaraju efekat svetlucave površine koja prati liniju tijela. Među njima se nalaze i dijamanti obrađeni karakterističnim Angel-Cut rezom, po kojem je juvelirska kuća prepoznatljiva. Samo dijamanti koji okružuju centralni kamen imaju ukupnu težinu od 1.373 karata.

Donji dio ukrašen je resama koje dodatno naglašavaju pokretljivost konstrukcije, dok čitav komad izgleda više kao skulptura od nakita nego kao klasičan grudnjak. Upravo je to bila ideja iza projekta: da naprave predmet koji istovremeno funkcioniše kao komad donjeg veša i kao luksuzno juvelirsko djelo. Vrijednost od 44.5 miliona evra čini ga najskupljim izdanjem "Fantasy Bra" u istoriji brenda Victoria’s Secret.

Kajli Džener je uz dijamantski grudnjak nosila srebrne tange spuštenog struka, kratku belu suknju sa prelivajućim efektom i providne cipele sa visokom potpeticom. Kombinaciju su upotpunila velika bijela krila od perja, jedan od prepoznatljivih detalja revija Victoria’s Secret. Njen izlazak privukao je pažnju i zbog toga što je riječ o njenom prvom pojavljivanju na pisti ovog brenda. Iz publike su je podržavali majka Kris Džener i partner Timoti Šalame.

Za Džener, koja je izgradila poslovno carstvo u svetu ljepote, kozmetike i mode, ovaj nastup predstavlja još jedan iskorak u modnoj industriji. Iako je godinama prisutna na najvažnijim događajima i u prvim redovima modnih revija, sada je prvi put preuzela ulogu modela na pisti Victoria’s Secret.

Šta je zapravo "Fantasy Bra"?

"Fantasy Bra" je jedan od najpoznatijih projekata u istoriji Victoria’s Secret revija. Riječ je o specijalno dizajniranim grudnjacima ukrašenim dragim kamenjem, koji su često predstavljali vrhunac godišnjeg modnog spektakla. Tokom godina nosile su ih neke od najpoznatijih manekenki na svijetu, a svaki novi model izazivao je pažnju zbog neobičnog dizajna, raskošnih materijala i visoke procijenjene vrednosti.

Jedan od najpoznatijih primjera bio je grudnjak koji je Klaudija Šifer nosila 1996. godine, dok su u kasnijim izdanjima u ovoj ulozi bile i Adrijana Lima, Alesandra Ambrozio i Elsa Hosk. Ipak, Fantasy Bra nije bio dio svake revije, a njegovo pojavljivanje poslednjih godina nije bilo redovno. Zbog toga je povratak ovog koncepta 2026. godine posebno značajan za brend, naročito jer je ovog puta odlučeno da se tradicionalni komad donjeg veša pretvori u konstrukciju od dijamanata i plemenitih metala.

(MONDO)