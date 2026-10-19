Radijator grije samo do pola? Ovaj jednostavan trik rješava problem bez ikakvog zvanja skupog majstora

Ako vam radijator slabo grije ili je napola hladan, uzrok može biti nakupljen vazduh, nizak pritisak ili zatvoren ventil. Saznajte šta možete da popravite sami prije nego što pozovete majstora.

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Kada radijator ne grije ili se zagrijava samo jednim dijelom, uzrok može biti vazduh u instalaciji, zatvoren ventil, nizak pritisak ili slab protok vode. Prije nego što pozovete majstora, važno je provjeriti da li problem postoji samo na jednom radijatoru ili u cijelom stanu.

Ako je radijator hladan pri vrhu, a topao pri dnu, moguće je da se u njemu nakupio vazduh. U tom slučaju može pomoći odzračivanje, uz poštovanje uputstva za sistem grijanja i mjere opreza zbog vrele vode pod pritiskom. Kada je gornji dio topao, a donji hladan, uzrok može biti slab protok vode, talog u radijatoru ili nepravilno podešeni ventili.

Provjerite da li su ventili otvoreni i da li se isti problem javlja na drugim radijatorima. Radijator može ostati hladan i zbog zaglavljenog termostatskog ventila, naročito nakon ljetne pauze. Ako okretanje termostata ne pomogne, nemojte silom pomjerati ventil, već pozovite servisera.

Kod individualnog grijanja, prenizak pritisak u sistemu takođe može spriječiti normalno zagrijavanje. Provjerite vrijednost na kotlu i uporedite je sa preporukom proizvođača. Ako pritisak često opada, potrebno je utvrditi uzrok.

Ako su svi radijatori hladni, problem može biti u kotlu, termostatu, cirkulacionoj pumpi ili zajedničkom sistemu grijanja. U zgradama sa centralnim grijanjem obratite se upravniku ili službi održavanja.

Majstora treba pozvati ako radijator ne počne da grije nakon osnovnih provjera, ako pritisak stalno opada ili primijetite curenje vode. Pravovremeno utvrđivanje uzroka može spriječiti veće kvarove i nepotrebne troškove.