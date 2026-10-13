Ovaj trik donosi uštedu zimi: Evo kako da podesite PVC prozore na "zimski režim"

Ugradnja kvalitetne izolacije prozora može smanjiti troškove grijanja i struje za 20% do 40%. Saznajte kako pravilno postaviti PVC prozore tokom zime.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ugradnja kvalitetne izolacije prozora može donijeti uštedu od 20% do čak 40% na računima za grijanje i struju.

Kroz stare, dotrajale i nezadihtovane prozore objekat gubi između 25% i 35% ukupne toplotne energije zimi, dok u ekstremnim slučajevima kod starijih kuća ti gubici mogu iznositi i do 40–60%.

Prilikom ugradnje PVC prozora, majstori većinom postavljaju standardan režim, koji često nazivaju i "ljetnim". To je stavka koju uglavnom i ne saopštavaju domaćinima, a koja i te kako može da bude korisna tokom zime. Metalne dijelove poput šarki, brava i sistema za zaključavanje, kao i sve pokretne dijelove prozora, potrebno je održavati povremenim čišćenjem i podmazivanjem specijalnim uljem, minimalno jednom godišnje.

Ukoliko PVC prozore želite da postavite na "zimski" režim, ne treba vam majstor. Jednostavno otvorite prozorsko okno i pronađite šaraf na strani gdje se nalazi ručka. Podesite ga uz pomoć inbus ključa. Šaraf koji se nalazi sa strane šarke okrećite unutra. Na taj način reguliše se potisna sila prozorskog okvira.

Ako niste sigurni u kom su trenutno režimu vaši prozori i vrata, jednostavno oknom stisnite list papira. Ako bez problema možete da ga izvadite, namješteni su na "ljetni", ali ako se pokida, onda su na "zimskom" režimu. Takođe, ne zaboravite da vratite "ljetni" režim u proljeće.

Nije poželjno da ostavite prozore i vrata na "zimskom" režimu čitavu godinu jer se opterećenje na gumu okvira znatno povećava, pa će se brzo istrošiti i moraćete uskoro da mijenjate djelove prozora.

Brzi načini za dodatno smanjenje toplotnih gubitaka

Spuštanje spoljašnjih roletni: Čim padne mrak, spustite roletne. Vazdušni džep koji se stvara između stakla i spuštenih lamela funkcioniše kao dodatni izolator i smanjuje gubitak toplote kroz prozore za dodatnih 8% do 12%.

Slobodan protok toplote oko radijatora: Pobrinite se da duge zavjese ne padaju preko grejnih tijela i da namještaj nije prislonjen direktno uz radijatore. Topao vazduh mora nesmetano da cirkuliše prostorijom kako bi se termostat ravnomjerno regulisao.

(MONDO)