Film Veriti o kom priča cijeli svijet: En Hetavej strahovala zbog jedne stvari

Nedjeljama unazad na društvenim mrežama ne prestaje da se priča o filmu "Veriti".

Izvor: Anthony Behar / Sipa USA / Profi

Još jedan bestseler Kolin Huver ponov dobio je filmsku adaptaciju. U pitanju je film "Veriti", koji potpisuju scenarista Nik Antoska i reditelj Majkl Šouvolter. Glavnu ulogu, Veriti Krofurd, uspješnu spisateljicu čiji se život potpuno mijenja nakon porodične tragedije, tumači En Hetavej.

Izvor: youtube/ Amazon MGM Studios

Poslije smrti njene mlade kćerke Harper, Veriti doživljava saobraćajnu nesreću i ostaje nepokretna. Dok je usred pisanja nove knjige iz svoje popularne serije romana, njen izdavač i suprug Džeremi (Džoš Hartnet) angažuju drugu spisateljicu da završi njen nedovršeni roman.

Izvor: youtube/ Amazon MGM Studios

Tu na scenu stupa Dakota Džonson u ulozi Lovin Ešli. Lovin je takođe spisateljica, ali daleko manje uspješna od Veriti. Džeremi joj nudi posao, tvrdeći da je Veriti čitala njene knjige i da joj se dopao njen stil, zbog čega želi da upravo ona završi njen najnoviji roman.

Izvor: youtube/ Amazon MGM Studios

Lovin zato odlazi u Vermont, u kuću u kojoj Veriti živi sa Džeremijem i njihovim preživjelim sinom Kruom. Veriti je vezana za krevet i naizgled potpuno nemoćna, ali Lovin ubrzo počinje da sumnja da iza njenog stanja postoji nešto mnogo mračnije.

Od tog trenutka "Veriti" postaje psihološka igra mačke i miša između Lovin i Veriti. Dok pokušava da otkrije šta se zaista dogodilo, Lovin nailazi na tragove koji joj otvaraju potpuno novu verziju priče. U filmu ima elemenata priče o ženi koja postepeno pokušava da zauzme mjesto druge žene.

Verity trailer Izvor: youtube/ Amazon MGM Studios

Lovin, međutim, ne ugrožava samo Veritin uspjeh. Ona počinje aferu sa Džeremijem i sve više ulazi u njen život. Džeremi je pritom prilično običan muškarac, zbog čega je gotovo smiješno koliko je Lovin spremna da rizikuje zbog njega, osim što iza njegove prividne prosječnosti očigledno postoji nešto mnogo mračnije.

Izvor: youtube/ Amazon MGM Studios

Iako "Veriti" ima ozbiljne teme poput tuge, traume i manipulacije, one nisu dovoljno iskorišćene. Posebno je zanimljiv način na koji Džeremi koristi porodičnu tragediju i emocije svoje supruge kako bi zadržao kontrolu nad njom. Od toga je mogao da nastane zaista uznemirujući psihološki triler, a ne samo zabavna misterija.

Izvor: youtube/ Amazon MGM Studios

Bonus poglavlje iz knjige nije u filmu

Kolin Huver je napisala dodatno poglavlje za luksuzno izdanje romana "Verity", koje je objavljeno 2022. godine. Međutim, ono nije dio filmske adaptacije.

"Nisam željela da uključim dodatno poglavlje. Za mene je to bio samo bonus za čitaoce. Bilo je zabavno pisati ga i zaista mi se dopada način na koji se originalna knjiga završava", rekla je Huver za "Entertainment Weekly" uoči premijere filma 2. oktobra.

Kada je došlo vrijeme za ekranizaciju, autorka priznaje da se nadala da niko neće željeti da "ide dalje" i u film uključi dodatni materijal.

"Mislim da ionako ne bismo imali dovoljno vremena u filmu", dodala je književnica.

Originalni roman, objavljen 2018. godine, završava se na isti način kao i film, ostavljajući čitaocima, odnosno gledaocima, pitanje kome zapravo treba vjerovati: pismu ili rukopisu.

En se plašila da se publici neće svidjeti velika promjena

"Mislim da morate dovoljno da poštujete publiku da ne pokušavate da joj sve servirate i objašnjavate. Morate da napravite film. Film je ono što morate najviše da zaštitite i, ako uradite dobar posao, publika će vas pratiti", objasnila je En Hetavej za "Entertainment Weekly", govoreći o radu na filmskoj adaptaciji knjige.

Takođe se našalila da publici možda neće biti lako da oprosti jednu veliku promjenu u odnosu na knjigu, a to je boja njene kose.

"Ako to uradite, onda mislim da možete da oprostite Veriti što ima smeđu kosu", rekla je En, otkrivši da je upravo taj detalj bio ono oko čega je bila najviše uspaničena.

"Zaista sam mislila da ćemo ići na plavu kosu", priznala je glumica, otkrivši da je čak pravila perike prije nego što je reditelj zaustavio tu ideju.

"Majkl je rekao: 'Znaš, mislim da bi bilo bolje, pošto je Dakota brineta, da i ti ostaneš brineta. Mislim da bismo tako mogli da uradimo neke zanimljive stvari'", ispričala je Hetavej.

Izvor: youtube/ Amazon MGM Studios

(Mondo.rs)