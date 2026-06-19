Prizor koji je zbunio svijet: Šta je to igrač Kanade držao u ustima nakon jezive povrede?

Nakon što je Ismail Kone zadobio tešku povredu na utakmici između Kanade i Katara, mnogi navijači su primijetili da je igrač napustio teren sa zelenim predmetom u ustima.

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Utakmica između Kanade i Katara, pored sportskog nadmetanja, ostala je u sjenci teške povrede kanadskog reprezentativca Ismaila Konea. Jedan detalj sa ovog meča postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao lavinu pitanja. Šta je to zeleno što je Kone držao u ustima dok su ga iznosili sa terena?

U trenucima dok je medicinska ekipa ukazivala pomoć vezisti Kanade, kamere su krupno snimile fudbalera koji je, očigledno u velikim bolovima, stezao neobičan zeleni predmet. Mnogi su na X-u odmah počeli sa nagađanjima, a bilo je i onih koji su ozbiljno zabrinuti da je u pitanju neki dodatni medicinski aparat za održavanje disanja.

O QUE ERA O OBJETO VERDE NA BOCA DE ISMAËL KONÉ?



Após a grave lesão sofrida por Ismaël Koné na partida entre Canadá e Catar, muitos torcedores perceberam que o jogador deixou o campo com um objeto verde na boca.



O item é chamado de Penthrox, um analgésico de ação rápida…pic.twitter.com/R9zEVJkNiB — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN)June 19, 2026

O čemu je zapravo riječ?

Misteriozni predmet koji je zbunio gledaoce širom svijeta zapravo je Penthrox, u medicinskim krugovima poznat i kao "zelena pištaljka". Riječ je o veoma moćnom i brzodjelujućem analgetiku koji se primjenjuje inhalacijom.

Ovaj preparat se koristi isključivo u hitnim slučajevima kod teških fizičkih trauma. Glavna prednost Penthrox-a je što pacijentu pruža trenutno olakšanje od nepodnošljivih bolova dok se čeka transport u bolnicu ili hitna hirurška intervencija. Fudbaler ga je koristio kako bi lakše prebrodio put do najbliže zdravstvene ustanove nakon što je zadobio tešku povredu.

Stanje fudbalera

Sama činjenica da je medicinski tim odlučio da upotrebi Penthrox odmah na terenu, potvrdila je da je povreda Ismaila Konea bila izuzetno ozbiljna. Ipak, prema poslednjim informacijama koje stižu iz kanadske reprezentacije, fudbaler je svjestan i uspio je da uputi riječi ohrabrenja navijačima prilikom odlaska u bolnicu.

Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je scena sa "zelenim predmetom" djelovala zastrašujuće, upravo je on omogućio sportisti da u najtežim trenucima dobije neophodnu pomoć prije nego što je predat u ruke hirurga. Detalji o težini povrede i periodu oporavka biće poznati nakon dodatnih analiza u bolnici.

(MONDO)