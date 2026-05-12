Mali stan, velika greška – kako pogrešan izbor namještaja smanjuje prostor

Ako pogriješimo u dimenziji ili rasporedu, stan vrlo brzo počne da djeluje tijesno, iako realno da smo bolje planirali imali bismo dovoljno mjesta za normalan svakodnevni život.

Izvor: Dallas MNE

Na papiru tokom planiranja, mali stan djeluje jednostavno za uređenje na “prvu” manje kvadrata, manje razmišljanja. U praksi je potpuno obrnuto. Upravo u malim prostorima svaka greška kod izbora namještaja se vidi odmah. Ako pogriješimo u dimenziji ili rasporedu, stan vrlo brzo počne da djeluje tijesno, iako realno da smo bolje planirali imali bismo dovoljno mjesta za normalan svakodnevni život.

Najčešće se dešava da biramo namještaj “na oko”. Vidimo model koji nam se sviđa i zamišljamo kako bi izgledao kod nas, ali ne razmišljamo šta se dešava kada treba da prođemo kroz prostor, sjednemo, ustanemo ili se mimoilazimo sa drugim osobama.

Ovdje nastaju prave muke.

Kad promašimo dimenzije, prostor odmah postaje problem

Izvor: Dallas MNE



U malim stanovima do 50 m2 razlika od 10-15 cm nije sitnica to je razlika između funkcionalnog i neupotrebljivog prostora. Recimo, imate dnevnu sobu od oko 13 m² površine, širine oko 400 cm i dužine 300 cm gdje je unešen trosjed širine 220 cm. Na prvi pogled, sve je stalo. Ali kada dodate klub sto i TV komodu i ne postavite ih na pravu poziciju, prolaz padne ispod 60 cm. To znači da svaki put morate da se okrećete bočno da biste prošli.





U takvim prostorima, obično gledajte:

- širinu glavnog komada 180–200 cm

- dubinu do 85–90 cm

- minimalno 70 cm za prolaz

Kod izbora ugaone garniture, posebno je važno da ne “pojede” prostor. Ako duža strana pređe oko 240-260 cm u maloj sobi, vrlo brzo počinje da smeta ne zbog izgleda, nego zbog svakodnevnog kretanja. Takodje je jako važno da biramo lijevu ili desnu ugaonu kako bi se ona uklopila idelano u ugao prostorije i raspored ostalog namještaja. Najbolje rešenje za male stanove je i opcija modularnih ugaonih garnitura gdje imate opciju da pomjerate određeni dio ugaone, pa stoga i ako dodje do greške imate prostora da je popravite.

Raspored je često veći problem od samog namještaja

Čak i kada su dimenzije dobre, raspored može sve da pokvari. Najčešća greška koju viđamo je guranje svega tačno uz zid, bez ostavjanja prostora. Ideja je da će tako sredina ostati slobodna i prostor djelovati veće. U praksi, dobijemo praznu sredinu i “razbijen” prostor bez jasne cjeline.

Uzmimo situaciju gdje su svi komadi uz zid, a ljudi koji sjede nisu bili okrenuti jedni prema drugima. Kada smo garnituru pomjerili samo 20-30 cm naprijed i formirali zonu za sjedjenje, prostor je odmah dobio smisao.

Ono što uvijek radimo:

- prvo definišemo prolaze

- pa tek onda slažemo namještaj

Jer ako se sudarate sa stolom ili stalno zaobilazite garnituru, nije problem u komadu nego u rasporedu. Bitno je da razmišljate da ljudi koji sede mogu da razgovaraju i da su blizu jedni drugih.

Ugaone garniture su odličan izbor, ali samo ako su prave mjere



Izvor: Dallas MNE

U malim stanovima i njihovim malim dnevnim sobama ugaone garniture mogu biti odlično rješenje, ali samo ako su dobro odabrane prave veličine (ne duže od 280 cm) i dobro pozicinirane u ugao prostorije ako su u obliku slova “L”. Često kupimo model sa ležajem i velikim sandukom “za svaki slučaj” čak i kada nam nisu potrebni. Problem nastaje isključivo što takvi modeli imaju veću dubinu, masivniju konstrukciju i zazimaju dosta prostora. Ako se garnitura razvlači par puta godišnje, a svaki dan zauzima dodatnih 10-15 cm prostora, jasno je da smo napravili pogrešan izbor i kupili komad namještaja koji nam zapravo ne treba u ovom obliku. Ugaone garniture na razvlačenje su skuplje pa ako nam nisu potrebne možemo i da uštedimo.

U praksi, mnogo bolje prolaze kompaktniji modeli:

- bez glomaznih rukohvata

- sa plićim sjedištem

- sa nogicama koje “dižu” garnituru od poda

Takvi komadi ne samo da zauzimaju manje mjesta, nego i vizuelno djeluju lakše. Stvaraju osjećaj većeg prostora. Zbog nogica lakše se usisava prašina ispod njih što je posebno bitno za vođenje higijene.

Vizuelna težina (boja) namještaja može “pojesti” prostor

Izvor: Dallas MNE

Nije sve u dimenzijama način na koji komad izgleda pravi ogromnu razliku. Tamna, masivna garnitura sa debelim tapaciranim naslonima može djelovati duplo veće nego što jeste. Suprotno tome, model sa tanjim linijama i nogicama od 12-15 cm ostavlja utisak otvorenijeg prostora. Jedan jednostavan primjer: kada vidimo pod ispod garniture, prostor automatski djeluje veće. Kada je sve “do poda”, prostor izgleda zatvorenije.

Zato u malim stanovima često treba izabrati kod namještaja:

- svjetlije tonove

- tanje linije

- podignute komade

To nije samo stvar estetike, nego način na koji organizujemo prostora. Stavarajući prostor koji će učiniti našu svakodnevnicu vizuelno lakšom.

Previše komada namjestaja - najbrži način da stan izgubi funkciju

Jedna od klasičnih grešaka je pokušaj da u mali prostor ubacimo sve što “treba” da ima dnevna soba. Trosjed, dvije fotelje, tabure, veliki klub sto… i odjednom nema mjesta ni za kretanje ni za opuštanje.

Ako smo napravite raspored gdje izbacite jednu fotelju i kupite manji sto prolaz se povećao za skoro 30 cm. To je razlika koju odmah osjetite svaki put kad prođete kroz prostor.

U malim stanovima kod planiranja pravimo prioritete:

- šta se koristi svaki dan

- šta je stvarno potrebno

Sve ostalo uglavnom pravi gužvu. Nemojte birati komade namještaja samo da bi bili tu, birajte samo neophodno shodno površini kojom raspolażete. Fokusirajte se da izaberete navjeći komad namještaja prvo i oko njega dodajte samo ono što je neophodno.

Najčešće greške koje često pravimo

Postoji nekoliko stvari koje kupci ponavljaju iznova i iznova:

- Kupovina većeg komada “za svaki slučaj” - Ugaona garnitura za goste koji dolaze par puta godišnje zauzima prostor svaki dan.

- Nemojte kupovati veću garnituru nego što vam je potrebna svaki dan.

- Ignorisanje prolaza - Ako nemate bar 60-70 cm za kretanje, stan brzo postaje naporan za život.

- Previše različitih komada - Kombinovanje svega u jednom prostoru pravi haos i vizuelno i funkcionalno. Nemojte dodavati komodu ako već imate TV komodu u malom stanu.

Pokušajte da izbjegnete ove greške kod uređenja dnevne sobe i uradite ovako: pažljivo izmjerite prostor i dimenzije namještaja koje kupujete, obratite se prodavcima prilikom kupovine da vam kažu tačne dimenzije jer su često istaknute dimenzije bez računanja naslona ili nogica kod visine. Imajte na umu da namještaj ne kupujete tako često, stoga se dobro raspitajte za svaki detalj.



