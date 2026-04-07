Greške koje većina pravi pri uređenju dnevne sobe u Crnoj Gori i kako ih izbjeći

Dnevna soba je prostor u kojem provodimo najviše vremena, ali i prostor koji je najteže urediti.

Izvor: PROMO

Upravo tu primamo goste, odmaramo nakon posla, gledamo televiziju i provodimo vrijeme sa porodicom. Zato nije čudno što se upravo kod uređenja dnevne sobe najčešće prave greške koje kasnije utiču na funkcionalnost prostora.

U stanovima u Crnoj Gori, posebno u Podgorici i primorskim gradovima, dnevne sobe često nijesu prevelike, pa je još važnije pažljivo planirati raspored namještaja. Uz nekoliko praktičnih savjeta moguće je izbjeći najčešće greške i dobiti prostor koji izgleda uredno, moderno i prijatno za svakodnevni boravak.

Kupovina prevelikog namještaja

Jedna od najčešćih grešaka je izbor prevelikih komada namještaja koji ne odgovaraju prostoru. Velike ugaone garniture, masivne komode ili široki klub stolovi mogu izgledati atraktivno u salonu, ali u manjem prostoru brzo stvaraju osjećaj gužve.

Prije kupovine važno je izmjeriti prostor i ostaviti dovoljno mjesta za prolaz između namještaj. Preporučuje se da između garniture i klub stola ostane najmanje 40 do 50 cm, kako bi se prostor mogao normalno koristiti. Takođe, prolaz između komada namještaja ne bi trebalo da bude manji od 70 cm, posebno u stanovima gdje je dnevna soba povezana sa trpezarijom ili kuhinjom.

Kada birate manje komade namještaja, prostor djeluje prostranije i funkcionalnije. Upravo zato mnogi biraju kompaktnije modele koji pružaju udobnost bez zauzimanja previše prostora. Posebno u manjim stanovima, bolje je odabrati nekoliko manjih komada nego jedan masivan element koji dominira prostorom.

Izvor: PROMO

Loš raspored namještaja u prostoru

Raspored namještaja često se postavlja bez razmišljanja o svakodnevnom kretanju kroz prostor. Dešava se da klub sto blokira prolaz, da je komoda postavljena predaleko od garniture ili da televizor nije u optimalnoj poziciji za gledanje.

Idealno je da televizor bude postavljen tako da centar ekrana bude približno u visini očiju osobe koja sjedi, što je obično oko 100 do 110 cm od poda. Takođe, udaljenost između garniture i televizora treba da bude između 2 i 3 metra, u zavisnosti od veličine ekrana i dimenzija prostora.

Prilikom rasporeda treba voditi računa i o prirodnom svjetlu, jer preveliki komadi namještaja postavljeni blizu prozora mogu dodatno zatvoriti prostor.

Kada se pravilno rasporede komadi namještaja, dnevna soba postaje mnogo prijatnija za boravak, a prostor djeluje urednije i skladnije.

Nedovoljno prostora za odlaganje

Jedna od grešaka koja se često primijeti tek nakon useljenja jeste nedostatak prostora za odlaganje. Daljinski upravljači, knjige, dekoracija i sitnice brzo stvaraju nered ako ne postoji dovoljno mjesta za njih.

Zbog toga su komode jedan od najpraktičnijih komada namještaja u dnevnoj sobi. One omogućavaju organizaciju prostora i pomažu da dnevna soba uvijek izgleda uredno. Kada kupujete komode u Podgorici ili u drugim gradovima Crne Gore, važno je obratiti pažnju na širinu i dubinu modela, kako bi komad namještaja bio funkcionalan, ali i proporcionalan prostoru.

Komode širine između 120 i 180 cm najčešće su dobar izbor za prosječne dnevne sobe, dok plići modeli dubine 35 do 45 cm ne zauzimaju previše prostora. U manjim stanovima posebno su praktični modeli sa fiokama i zatvorenim policama, jer omogućavaju da se stvari sklone i prostor djeluje urednije.

U savremenim enterijerima komode često imaju i dekorativnu ulogu, pa se na njima mogu postaviti lampe, slike ili dekorativni detalji koji dodatno uljepšavaju prostor. Pravilno odabrana komoda može biti i praktično rješenje i vizuelni centar dnevne sobe.



Pogrešan izbor klub stola

Klub sto je centralni element dnevne sobe, ali često se bira samo prema izgledu. Ako je sto prevelik, otežava kretanje, dok premali sto može biti nepraktičan za svakodnevnu upotrebu.

Optimalna visina klub stola je između 35 i 45 cm, što omogućava lako korišćenje dok sjedite na garnituri. Takođe, širina i dužina stola treba da budu proporcionalni veličini garniture. Na primjer, ako je garnitura dužine oko 250 cm, klub sto dužine 90 do 120 cm obično je dobar izbor.

Pri izboru mnogi obraćaju pažnju i na dodatne funkcije, poput modela sa policama ili fiokama, koji omogućavaju dodatno odlaganje. U manjim stanovima posebno su praktični modeli sa donjom policom ili setovi manjih stolova koji se mogu pomjerati po potrebi.

Zbog toga su klub stolovi u Podgorici sve traženiji, jer kupci sve više obraćaju pažnju na dimenzije, funkcionalnost i mogućnost lakog uklapanja u manje dnevne sobe. Modeli sa dodatnim policama, sklopivi stolovi ili setovi dva manja stola posebno su praktični u stanovima gdje je svaki centimetar važan.

Previše dekoracije i detalja

Jedna od čestih grešaka pri uređenju dnevne sobe je pretjerivanje sa dekoracijom. Veliki broj jastuka, sitnih dekorativnih predmeta, polica i ukrasnih elemenata može učiniti da prostor izgleda pretrpano i manje nego što zapravo jeste.

U manjim stanovima posebno je važno ostaviti dovoljno prostora kako bi dnevna soba djelovala prozračnije. Na primjer, umjesto više manjih dekorativnih predmeta, bolje je izabrati jedan veći detalj, poput slike iznad komode ili diskretne dekoracije na klub stolu.

Takođe, treba voditi računa da dekoracija ne ometa funkcionalnost. Ako je klub sto prepun ukrasa, postaje nepraktičan za svakodnevnu upotrebu, dok previše detalja na komodi može stvoriti utisak nereda. Bolje rješenje je ostaviti dio površine slobodnim, kako bi prostor djelovao urednije i lakše za održavanje.

U savremenim enterijerima sve je popularniji minimalizam, posebno u manjim stanovima u Podgorici i drugim gradovima Crne Gore, jer omogućava da prostor izgleda modernije i organizovanije bez dodatnog opterećenja dekoracijom.

Ignorisanje funkcionalnosti prostora

Dnevna soba treba da bude prilagođena načinu života. Ako se prostor koristi za gledanje televizije, odmor i rad, potrebno je planirati raspored koji omogućava sve ove aktivnosti.

Na primjer, ako porodica često prima goste, praktičnije su veće garniture i dodatni taburei. Ako se prostor koristi i za rad ili čitanje, može se dodati manja komoda ili polica za organizaciju knjiga i dokumentacije.

Planiranje funkcionalnosti unaprijed omogućava da prostor bude praktičan i udoban za svakodnevni život. Kada se razmišlja o svakodnevnim navikama, lakše je donijeti odluke koje će dugoročno biti praktične.

Kada se izbjegnu ove greške, dnevna soba postaje mnogo prijatniji prostor

Uređenje dnevne sobe ne mora biti komplikovano ako se prostor planira unaprijed i ako se izbjegnu najčešće greške. Dobro odabrane dimenzije, funkcionalan raspored i praktični komadi namještaja mogu značajno poboljšati svakodnevni boravak u prostoru.

Kada se obrati pažnja na detalje poput pravilne veličine komode, odgovarajućeg klub stola i skladnog rasporeda, dnevna soba postaje prijatno mjesto za odmor, druženje i svakodnevne aktivnosti. Upravo takav pristup uređenju omogućava da i manji stanovi u Crnoj Gori djeluju prostrano, funkcionalno i moderno uređeno.