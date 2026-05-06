Šta je divertikuloza debelog crijeva? Uzroci, simptomi i lekcija koju nam je poslala Zorica Brunclik

Divertikuloza debelog crijeva je dijagnoza koja je Zoricu Brunclik poslala na operaciju. Nije imala nikakve simptome. U nastavku saznajte šta je divertikuloza, kako možete da prepoznate znake opasnog stanja i koja je najbolja prevencija.

Nakon višemjesečnog suočavanja sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, pjevačica Zorica Brunclik postepeno se vraća svojim profesionalnim obavezama. Reč je o periodu intenzivne dijagnostike i liječenja koji je, kako je istakla, trajao oko tri mjeseca i zahtijevao ne samo fizičku izdržljivost, već i snažnu psihičku stabilnost.

Iako se tokom bolesti trudila da svoje stanje zadrži van fokusa javnosti, Zorica je u emisiji "Amidži šou" prvi put detaljnije govorila o prirodi zdravstvenog problema, toku oporavka i svemu kroz šta je prošla na putu ka stabilizaciji zdravstvenog stanja.

"Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog crijeva. Ja to nisam doživljavala ozbiljno, ali sam naučila te izraze posle ovoliko mjeseci u bolnici. Divertikuloza znači upalu debelog crijeva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama. To se onda zapuši i ako pukne, daleko bilo. Rekao Bog: 'Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se'. Ja sam imala dvije faze liječenja", rekla je pjevačica.

Zorica je napomenula da nije imala nikakve simptome, već da su analize, koje redovno radi zbog osteoporoze, pokazale loše rezultate.

"CRP mi je bio 300, gvožđe 1. Ništa nisam osjećala. To je odstranjeno operacijom, sve je riješeno", rekla je Zorica sa velikim olakšanjem.

Šta je divertikuloza?

Prema klinici "Klivlend", divertikuloza je stanje u kome postoje male kesice ili džepovi u unutrašnjem zidu crijeva. One nastaju kada se unutrašnja sluzokoža crijeva "izboči" kroz slabe tačke u spoljašnjem zidu. To se obično dešava postepeno tokom vremena. Dok varite hranu i otpadne materije prolaze kroz crijeva svakog dana, one pritiskaju slabe tačke dok one vremenom ne počnu da se urušavaju.

Termin "divertikuloza" potiče od riječi "divert" (skrenuti), što ukazuje da se put kroz vaša creva odvaja u ove bočne džepove. Više kesica se naziva "divertikule", a jedna kesica "divertikulum". Najčešće se javljaju u debelom crijevu koje vjerovatnije sadrži gušći crevni sadržaj koji jače pritiska slabe tačke, naročito pri kraju.

Da li je divertikuloza ozbiljno stanje?

Sama divertikuloza nije nužno problem. Većina ljudi nikada nema simptome niti komplikacije zbog nje. Može da postane ozbiljna u rijetkim situacijama. Na primjer, ako razvijete infekciju i ona se predugo ne liječi, može da dovede do komplikacija kao što je sepsa. Ako ste među malim brojem ljudi kod kojih često dolazi do krvarenja iz divertikula, postoji rizik od ozbiljnog gubitka krvi.

Simptomi i uzroci

Koji su simptomi divertikuloze?

Većina ljudi nema simptome samo zbog divertikuloze. Vjerovatno je nikada nećete primijetiti. Ako imate simptome bolesti, kao što su bol u donjem dijelu stomaka ili povišena temperatura, možda imate infekciju (divertikulitis).

Takođe je moguće da imate simptome kao posledicu druge bolesti crijeva koja čini divertikule osjetljivijim na pritisak. Na primjer, ako imate sindrom nervoznog crijeva (IBS) ili inflamatornu bolest crijeva (IBD), prolazak stolice kroz divertikule može da izazove osjetljivost ili nadutost. Ako ste skloni opstipaciji (zatvoru), zadržana stolica može da se zaglavi u džepićima i da je pogorša.

Oko 10 odsto ljudi sa divertikulozom može da ima neko divertikularno krvarenje. To se može desiti ako tvrda stolica, prolazeći kroz divertikulum, nagrize ili rastegne krvni sud dok ne pukne. To je obično privremeno i bezbolno, ali ako se dogodi, možete da primijetite svježu krv u stolici. Ako imate krvarenje, uporne simptome ili komplikacije od divertikuloze, to se naziva "divertikularna bolest".

Šta je glavni uzrok divertikuloze?

Istraživači sumnjaju da je vodeći uzrok divertikuloze ishrana siromašna biljnim vlaknima, a bogata prerađenim skrobom. Ovakva ishrana doprinosi gustim otpadnim materijama koje se sporo kreću kroz crijeva i ne čiste ih dovoljno tokom prolaska. Otpadni materijal postaje sve tvrđi kako napreduje, zbog čega najčešće dovodi do divertikuloze u sigmoidnom kolonu (završni dio).

Dijagnoza i testovi

Kako se dijagnostikuje divertikuloza?

Zdravstveni radnik može da uoči kesice tokom rutinske kolonoskopije ili rendgenskog pregleda gastrointestinalnog trakta. Ovo je najčešći način otkrivanja divertikuloze, pošto ona obično sama po sebi ne izaziva simptome. Ako ipak imate simptome, vaš ljekar će korak po korak tražiti uzrok. Pitaće vas o vašoj medicinskoj istoriji, ljekovima, ishrani i crijevnim navikama, a zatim će vas pregledati.

Liječenje

Većini ljudi neće biti potrebno liječenje same divertikuloze. Ipak, ljekar može da preporuči da počnete da unosite više vlakana u ishranu. To je usmjereno na vjerovatni uzrok divertikuloze i na sprečavanje daljih komplikacija vezanih za opstipaciju, nadutost ili druge simptome. Više vlakana pomaže da stolica lakše prolazi kroz kolon i da ga "počisti" u prolazu.

Oko 3 odsto ljudi može da zahtijeva liječenje kako bi se zaustavilo uporno divertikularno krvarenje. To se obično radi tokom kolonoskopije. Kada gastroenterolog tokom kolonoskopije uoči krvarenje, može kroz kolonoskop da provuče instrumente kojima zatvara oštećeni krvni sud. Alternativno, ljekar može da koristi angiografiju da pronađe mjesto krvarenja, a zatim da ga liječi ubrizgavanjem ljekova u krvni sud.

Prevencija

Da li divertikuloza može da se spriječi?

Ishrana bogatija biljkama i integralnim namirnicama, redovna fizička aktivnost i dovoljan unos vode svakog dana doprinose zdravim i redovnim pražnjenjima crijeva. To može da spriječi divertikulozu. Ako već imate divertikulozu, može da spriječi nastanak novih divertikula. Iako nije zagarantovano, ovi zdravi životni faktori pomažu u prevenciji većine bolesti donjeg dijela crijeva.