5 najgorih pesama za prvi ples mladenaca: Broj 1 svi živi na Balkanu birali za venčanje, a samo da znate šta znači

Poznato je da svadbe ne prolaze bez prvog plesa, koji je obično i najemotivniji trenutak na samom veselju, ali se nekada desi i da odabir pesme bude ozbiljan promašaj.

Iako mladenci žele savršen romantičan trenutak, izbor pesme za prvi ples na svadbama često ume da izazove rasprave na društvenim mrežama i raznim forumima.

Ljudi već godinama dele mišljenja koje pesme ne idu uz prvi ples na venčanju, bilo zbog teksta, atmosfere ili poruke, a mi vam donosimo listu pesama koje se najčešće navode kao loš izbor.

1. S.A.R.S - "Lutka"

Jedna od najčešće pominjanih “kontroverznih” pesama za prvi ples.

Iako je mega hit, korisnici ističu da tekst pesme "Lutka" nosi emotivnu distancu i nije idealan za simbol večne ljubavi, a na mrežama se spekuliše i da pesma ima veze sa konzumiranjem psihoaktivnih supstanci.

2. Riblja Čorba - "Ljubav, ovde više ne stanuje"

Na forumima i u komentarima često se navodi kao pesma koja “ruši atmosferu venčanja” jer govori o raskidu i razočaranju, što je potpuna suprotnost prvom plesu.

3. Hladno pivo - "Nije sve tako sivo"

Iako kultna pesma, deo publike smatra da njen ton nije dovoljno romantičan za prvi ples, već više nostalgičan i melanholičan.

4. Bajaga i Instruktori - "Plavi safir"

Iako je veliki hit i ima jaku emociju, na društvenim mrežama se često navodi da nije idealna za prvi ples jer nosi nostalgičan i pomalo setan ton, pa više “vuče” na sećanje nego na romantičan svadbeni trenutak.

5. Đogani - "Idemo na Mars"

Ova numera često se navodi kao “šaljiv/party vibe” i mnogi smatraju da potpuno razbija romantičnu atmosferu, a poznato je i da sama Slađa Delibašić nije htela da je otpeva.

Na osnovu komentara i anketa, razlozi su uglavnom negativan i ironičan tekst, teška ili mračna emocija, ne uklapaju se u romantičnu atmosferu i više liče na šalu nego na svadbeni trenutak koji će svima ostati urezan u sećanju.

Mnogi su zaključili da prvi ples treba da bude emocija, a ne konfuzija i da zato izbor pesme može potpuno promeniti atmosferu venčanja. Dok neki žele originalnost, drugi se drže proverenih romantičnih hitova kako bi izbegli neprijatne reakcije gostiju.