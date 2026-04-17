Šta znači novi trend "7x7=49"? Preplavljuje nas, a toliko je besmislen da bi mnogi ugasili TikTok

Šta znači "7x7=49" koji je odjednom u svakom drugom TikTok snimku?

Izvor: TikTok/MoeLester69/vita.mirzac/trueemmy

Znamo da vam je dosta bizarnih TikTok trendova, ali vreme je da se detaljnije upoznamo sa najnovijem. Društvenim mrežama širi se matematički izraz "7x7=49", a mnogima nije jasno zašto je odjednom svuda. Ako ste i vi među onima koji se pitaju kako je običan školski zadatak završio među viralnim opsesijama, niste jedini.

Šta je tu toliko zanimljivo?

Ovaj matematički zadatak postao je viralan jer ga deo korisnika, posebno korisnice, doživljava privlačnim, piše Index.hr. Naime, žene na TikTok-u tvrde da im je "7x7=49" na neki neobičan način postalo "se*si" i opisuju ga kao nešto što ih "potpuno neočekivano privlači".

Sve je počelo 1. aprila, kada je profil @heartzz.kyra objavio video koji je u međuvremenu uklonjen. U njemu su bile nabrojane nasumične stvari koje su ženama privlačne, a koje nemaju veze sa fizičkim izgledom, kako bi se pokazalo da devojke privlači "više od samog izgleda". Među tim stvarima našla se i matematička operacija "7x7=49", što je ubrzo izazvalo talas zbunjenih komentara.

Postoji li psihološko objašnjenje?

Sve se vrlo brzo proširilo, a brojni korisnici počeli su da se slažu da je "7x7=49" zaista privlačno. Iako niko ne nudi sasvim konkretno objašnjenje, ovaj fenomen može da se poveže s tim da ljudi pojedinim brojevima ponekad pripisuju određene osobine. Reč je o prilično čestoj pojavi - ljudi umeju da razviju sklonost prema nekom broju i da ga povezuju sa određenim karakteristikama ili osećanjima.

Jedno od mogućih objašnjenja je sinestezija, stvarni neurološki fenomen u kojem se čula i osećaji neobično prepliću. To znači da, na primer, neko može slova da doživljava kao obojena, reči da povezuje sa ukusima ili brojeve da vezuje za određene emocije i utiske. Upravo zato nije nemoguće da nekome i obična računica poput "7x7=49" izaziva neku potpuno nelogičnu, ali vrlo konkretnu reakciju, pa čak i osećaj privlačnosti.

TikTok preplavljen snimcima

U međuvremenu su se pojavile i brojne šale na račun ovog trenda, pa korisnice objavljuju fore poput: "Kad mi on nudi ceo svet, ali onda naiđe 7x7=49" ili "Kad se udajem za ljubav svog života, a pred oltarom se pojavi 7x7=49".

Bilo kako bilo, reč je o još jednom prolaznom i potpuno apsurdnom TikTok trendu.

(MONDO)