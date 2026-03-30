"Plakaće kad joj puste ovo na sudu": Širi se snimak fijaska posle raskida, žena demolirala auto bivšeg (Video)

Nakon što su donijeli odluku da više ne žive zajedno, žena je uništila automobil bivšeg koji joj je ponudio vozilo da prebaci svoje stvari.

Snimak jedne osvete posle raskida poslednjih dana kruži internetom i izaziva burne reakcije. Prikazuje ženu koja namjerno uništava automobil svog bivšeg partnera i pravi štetu koja će ga papreno koštati. Naime, on joj je, uprkos svemu, dozvolio da njegovim kolima prebaci stvari iz stana koji su ranije dijelili, ali se ta odluka ubrzo pretvorila u pravi fijasko.

Snimak je objavljen na Instagramu i za kratko vrijeme privukao je ogromnu pažnju, sa stotinama hiljada pregleda.

Na snimku sa nadzorne kamere vidi se kako žena unosi kutije u vozilo, što u početku djeluje kao sasvim obična selidba. Ipak, situacija brzo poprima drugačiji tok. Kutije počinje da baca i naslanja na auto bez ikakve pažnje, dok ga ujedno oštećuje o zid garaže. U jednom trenutku uzima tvrd predmet kojim udara po prednjem dijelu vozila, a potom ostavlja jasna udubljenja i ogrebotine.

Posebno je mnoge iznenadilo to što je sve vrijeme djelovala potpuno staloženo. Bez vidljivog bijesa ili nervoze, pravila je pauze samo da donese nove stvari, a zatim bi nastavila gdje je stala.

Korisnici društvenih mreža nisu ostali ravnodušni. Komentari su se nizali jedan za drugim, a većina je osudila ovakvo ponašanje.

"Ovo će je skupo koštati kad dođe do suda", "Nevjerovatno koliko neko može daleko da ode", "Sad je jasno zašto više nisu zajedno", "Mogla je lijepo da plati prevoz", "Ko bi normalan dao auto bivšoj posle raskida?", pisali su ljudi.

Pojedini su, međutim, istakli i da bi reakcije bile mnogo oštrije da je u istoj situaciji bio muškarac.