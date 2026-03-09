Ana Ivanović zasenila Pariz: Rame uz rame sa bivšom Leonarda Dikaprija, ne zna se koja bolje izgleda (Foto)

Glasajte u našoj anketi koja zvezda je bolje obučena, Ana Ivanović ili Toni Garn?

Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen

Ana Ivanović je u Parizu imala čast da bude jedna od domaćica prestižnog SUPER FLEA MARKET događaja, koji je pokrenula slavna manekenka Toni Garn. Ana se pridružila humanitarnoj inicijativi povodom Međunarodnog dana žena i još jednom potvrdila da njena prisutnost nadilazi sportsku arenu i da je prepoznata i van sveta tenisa.

Srpska šampionka zablistala je u elegantnoj A-kroj haljini, koja podseća na glamur zlatnog doba Holivuda. Klasična crna boja i sofisticirani kroj su nepogrešiv izbor, dok su minimalističke sandale sa kaišem savršeno upotpunile ženstveni izgled. Frizura puna volumena dodatno je istakla Aninu prirodnu lepotu, a diskretni nakit upotpunio je celokupan utisak besprekornog stila.

I Toni Garn izgledala je besprekorno u svetlijoj toaleti, koja nije ništa manje glamurozna, dok je slavna manekenka Karli Klos pohvalila fotografije sa događaja lajkovima na društvenim mrežama.

Cilj događaja bio je da poznate ličnosti doniraju svoje odevne predmete u humanitarne svrhe, a pored Ane, manifestaciju je podržala i popularna influenserka iz Srbije, Tamara Kalinić. Ana je ranije učestvovala u brojnim dobrotvornim projektima, a sinoć je briljirala u ulozi domaćice ove važne svečanosti.

Toni Garn, osnivačica humanitarnog događaja, poznata je i po svojim uspešnim koracima u svetu mode, ali i po emotivnoj vezi sa oskarovcem Leonardom Dikaprijem. Njihova romansa trajala je od maja 2013. do decembra 2014. godine, dok su živeli zajedno u Njujorku.

Par je prekinuo 2014, nakon što su mediji zabeležili Dikaprija u društvu više žena u jednom klubu u Majamiju. Ponovo su viđeni zajedno u septembru 2017. godine, ali su istakli da ih od tada povezuje samo prijateljstvo. Na Kanskom filmskom festivalu 2023, Toni i Leonardo srdačno su se pozdravili, što je usledilo nakon što se Toni razvela od glumca Aleksa Petifera, tri godine nakon braka.