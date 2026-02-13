"Baksuzni" petak 13: Ove stvari danas nikako ne radite, vjeruje se da će sve propasti

Vjerovanja o petku 13. i dalje žive.

Izvor: MONDO / Mario Milojević

Petak 13. već vjekovima prati glas baksuznog datuma. Dok jedni na to odmahuju rukom, drugi priznaju da su tog dana ipak oprezniji. Vjerovanje potiče još iz srednjeg vijeka. U mnogim kulturama broj 13 smatra se simbolom nesreće.

Zanimljivo je da su se ovom fenomenu bavili i naučnici. Istraživanje sprovedeno devedesetih godina pokazalo je da je broj hospitalizacija zbog saobraćajnih nezgoda tog dana bio veći nego tokom ostalih datuma koji padaju na petak. Brojni stručnjaci objašnjavaju da razlog nije "zla sudbina", već promijenjeno ponašanje ljudi - napetost, strah ili neopreznost.

Bez obzira na to vjerujete li u simboliku ovog datuma ili ne, postoje stvari koje se, prema narodnom predanju, preporučuju i one koje je bolje da odložite.

Šta možete da uradite na petak 13?

Ako već želite da "okrenete energiju u svoju korist", numerolozi tvrde da se iza ovog datuma krije broj 4 (1+3), koji simbolizuje stabilnost i materijalnu sigurnost. Prema vjerovanju, jutarnja afirmacija ispred ogledala, dok se češljate nekoliko minuta i izgovarate pozitivne rečenice o novcu i prosperitetu, može da podstakne finansijsku sreću.

Takođe, ovo je idealan dan da usporite i posvetite se sebi. Masaža, maska za lice, meditacija, lagana fizička aktivnost, čitanje ili mirno veče uz čaj, sve što doprinosi vašem fizičkom i mentalnom balansu smatra se dobrim izborom. Ideja je da energiju usmjerite ka ličnom blagostanju.

Šta bi, prema vjerovanjima, trebalo da izbjegavate?

Postoji nekoliko stvari za koje se smatra da je bolje da ih odložite:

Duga putovanja i vožnju, jer se vjeruje da tog dana češće dolazi do nesreća.

Pokretanje novih projekata, poslova ili saradnji, pošto se smatra da start može biti otežan ili bez željenih rezultata.

Sadnju biljaka, jer, prema narodnom predanju, ne napreduju kako treba niti daju plodove.

Naravno, ukoliko obaveze ne možete da pomjerite, najvažnije je da ne dozvolite da vas vodi strah. Psiholozi ističu da stav i očekivanja često oblikuju naše iskustvo. Ako u dan uđete smireno i sa pozitivnim mislima, nema razloga da petak 13. bude drugačiji od bilo kog drugog dana.

(MONDO)