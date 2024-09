Danas je petak 13. i ovo sigurno niste znali: Zašto se ovaj dan smatra baksuznim

Posle svakog petka 13. dolazi subota 14, a to znači da je vikend stigao.

Čuvena holivudska priča u nastavcima prvi put emitovana u bioskopima 1980. godine pod imenom "Petak 13." bila je odlična potpora da se sujevjerje o tom datumu kao najbaksuznijem dodatno proširi širom svijeta. Tako pojedine kompanije u svojim avionima nemaju sjedište broj 13, u nekim zgradama nedostaje 13. sprat već odmah ide 14, ima i hotela koji nemaju sobu sa tim "zloglasnim" brojem...

Mnogo je i pojedinaca kojima je cio dan kad je petak 13. nekako nelagodan, sve očekuju da se nešto loše desi. A kad se spoje petak i broj 13, onda vjeruje se ne valja činiti ništa od onoga što se inače već smatra baksuznim poput prolaska ispod merdevina, pa otvaranja kišobrana u kući, prosipanja soli, a ako ste napolju valja izbjegavati da crna mačka ne pređe put.

Odakle sve to sa današnjim danom i datumom potiče? Nagađa se. Pa tako se potežu biblijski argumenti da su Adam i Eva izbačeni iz Edena u petak jer mu ona dala jabuku, da je potop počeo u petak i da je Noe krenuo u spasavanje, da je Hrist razapet u petak.

Neki kažu i da je na satanističkim ceremonijama uvijek prisutno 12 vještica i đavo. A broj 13 sa sve petkom je baksuzan još od 1307. godine, kada je francuski kralj izdao naređenje da se uhapse i pogube templari.

Prodaja nekretnina

Broj prodatih nekretnina je u padu tokom petka 13. Istraživanje FindaProprerty.com je pokazalo da je između 2005. i 2012. bilo za 43 odsto manje transakcija na petak 13. u odnosu na bilo koji drugi petak. Najgori dan za prodaju nekretnina, prema ovom istraživanju bio je petak 13. maj 2011. kada je prodaja nekretnina opala za čak 51 odsto.

Agenti za nekretnine tvrde da kuće sa brojem 13 nisu tako česte. Prema sajtu za nekretnine Zoopla, svega 28 odsto ulica ima kuću sa brojem 13, piše britanski Telegraph.

Krah na berzama Drugi mediji navode da se pretpostavlja da se panika oko navedenog dana stvorila 1927. godine kad se dogodio drugi najveći krah na berzama. Poslovni neuspjesi i bankroti podstakli su očajne brokere na bacanje kroz prozore zgrade u Val Stritu. Budući da ih je bilo mnogo, vjeruje se kako ostali ljudi koji su hodali pored zgrade nisu bili sigurni.

Vjenčanja

Za one koji se ne brinu da bi tokom vjenčanja mogli da se sruše lusteri sa plafona postoje i specijalne ponude na ovaj dan. Tako na primjer, House for an Art Lover nudi parovima 13 odsto popusta za one koji odluče da se tu vjenčaju na petak 13.

Da li je petak 13 tako loš?

Posle svakog petka 13. dolazi subota 14, a to znači da je vikend stigao. Na petak 13. 1930. u Velikoj Britaniji je osnovana prva nudistička kolonija u Nort Devon klubu u Meterelu. Natpis Holivud na brdu iznad Los Anđelesa otkriven je takođe na taj dan 1923. godine.

Ako vjerujete u sve ovo, onda znate šta vam je činiti danas. Ako ne vjerujete, onda je danas za većinu vas kraj radne sedmice.