Topla voda nakon buđenja? Gastroenterolog otkriva šta se dešava u crevima ako je pijete svako jutro

Šta se dešava u vašim crijevima kad svako jutro pijete toplu vodu?

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Za mnoge ljude, jutarnja šolja kafe pomaže da "stvari krenu" (ako znate na šta mislimo). Iako je poznato da kofein stimuliše debelo crijevo, možda niste ni svjesni da obična topla voda takođe ima benefite za crijeva.

Zapravo, konzumiranje tople vode, što je praksa ukorijenjena u kineskoj medicini, postalo je viralno na TikTok-u. Doktor je za Real Simple govorio o prednostima pijenja tople vode ujutru.

Zašto je pijenje tople vode dobro za crijeva?

Važno je razumjeti šta topla voda može, a šta ne može da uradi, kaže dr Omar Khokhar, gastroenterolog.

"Topla voda ne forsira varenje, ali optimizuje okolinu u kojoj probava funkcioniše", objašnjava Khokhar.

To radi na nekoliko načina. Prvo, pomaže u termičkoj relaksaciji, što znači da opušta glatke mišiće u digestivnom traktu, pa se hrana lakše pomjera, objašnjava on. Drugo, voda stimuliše želudac i pokreće crijevnu aktivnost. Topla voda takođe čini varenje efikasnijim.

"Topla voda može blago da razredi želudačni sadržaj i sluz, pomažući da varenje teče efikasnije. Manje gužve znači manje zastoja", kaže dr Khokhar.

Za osobe sa osjetljivim crijevima, topla voda može da hidrira bez izazivanja nadutosti, što se ponekad dešava kod vrlo hladnih napitaka, dodaje dr Khokhar.

Nekoliko savjeta za pijenje tople vode

Vrijeme konzumiranja je ključno, prema dr Khokharu.

"Jutro je idealno vrijeme", kaže on.

Ranije tokom dana, debelo crijevo je prirodno responzivnije, a nivo kortizola je viši kada se probudite, što blago povećava pokretljivost crijeva.

"Kasnije tokom dana je i dalje korisno, ali efekat je manji", dodaje dr Khokhar.

Dodavanje vrlo male količine limuna može blago da stimuliše želudac, a đumbir može da pomogne kod mučnine i podstakne pražnjenje želuca. Dr Khokhar savjetuje da se izbjegava dodavanje praškastih supstanci ili pretjerivanje sa stvarima poput jabukovog sirćeta.