Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) prizemljila je sve komercijalne, teretne i privatne letove ka i sa Međunarodnog aerodroma El Paso od 10. do 20. februara.

Izvor: Profimedia

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) prizemljila je sve letove do i od Međunarodnog aerodroma El Paso u Teksasu u narednih deset dana. Foks prenosi da je agencija to objavila danas.

Navodi se da su svi letovi do i od El Pasa prizemljeni, uključujući avione komercijalne, teretne i opšte avijacije.

Ograničenje važi od 10. do 20. februara, a FAA je kao razloge za obustavu letova navela samo "posebne bezbjednosne razloge", bez navođenja detalja. Zabrana letjenja važi za vazdušni prostor iznad El Pasa, kao i obližnje Santa Tereze u Novom Meksiku.

FAA je klasifikovala ovaj vazdušni prostor kao "nacionalni odbrambeni vazdušni prostor", a u obavještenju se navodi da se smrtonosna sila može biti upotrijebljena protiv letjelica koje prekrše zabranu letjenja u tom vazdušnom prostoru ako se smatra da predstavljaju "neposrednu bezbjednosnu prijetnju".

El Paso airport shut down for 10 days. Nobody was warned. Not even the military.



FAA says it's GPS jamming exercises covering 600 miles of Texas.



City council scrambling. Army scrambling. Even military flights don't know if they're grounded.



Source:@thenewarea51,…pic.twitter.com/9X4OJhmSHT — Mario Nawfal (@MarioNawfal)February 11, 2026

Aerodrom u El Pasu je danas izdao saopštenje kojim potvrđuje obustavu letova.

"Putnici treba da kontaktiraju svoje aviokompanije kako bi dobili najnovije informacije o statusu leta", navodi se u saopštenju aerodroma.