Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) prizemljila je sve letove do i od Međunarodnog aerodroma El Paso u Teksasu u narednih deset dana. Foks prenosi da je agencija to objavila danas.
Navodi se da su svi letovi do i od El Pasa prizemljeni, uključujući avione komercijalne, teretne i opšte avijacije.
Ograničenje važi od 10. do 20. februara, a FAA je kao razloge za obustavu letova navela samo "posebne bezbjednosne razloge", bez navođenja detalja. Zabrana letjenja važi za vazdušni prostor iznad El Pasa, kao i obližnje Santa Tereze u Novom Meksiku.
FAA je klasifikovala ovaj vazdušni prostor kao "nacionalni odbrambeni vazdušni prostor", a u obavještenju se navodi da se smrtonosna sila može biti upotrijebljena protiv letjelica koje prekrše zabranu letjenja u tom vazdušnom prostoru ako se smatra da predstavljaju "neposrednu bezbjednosnu prijetnju".
Aerodrom u El Pasu je danas izdao saopštenje kojim potvrđuje obustavu letova.
"Putnici treba da kontaktiraju svoje aviokompanije kako bi dobili najnovije informacije o statusu leta", navodi se u saopštenju aerodroma.